Є тенденція до збільшення смертей: ВООЗ вимагає від країн світу повернути масковий режим

Голова організації Тедрос Аданом Гебреїсус нагадав, що люди у всьому світі щодня продовжують помирати від COVID-19.

Всесвітня організація охорони здоров'я вимагає від урядів країн світу повернути обов'язковий масковий режим для населення. Про це повідомляє Sky News.

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"Я стурбований тим, що кількість випадків захворювання на COVID-19 продовжує зростати, спричиняючи додатковий тиск на напружені системи охорони здоров'я та медичних працівників. Мене також непокоїть тенденція до збільшення числа смертей", — сказав у своїй заяві глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

Він підкреслив, що штам коронавірусу "Омікрон" продовжує вкладати людей на лікарняні ліжка та спричинювати все нові та нові смерті.

Усім лідерам країн, які зараз практично відмовилися від COVID-обмежень, Тедрос Аданом Гебреїсус нагадав, що пандемія триває.

Нагадаємо, що в Європі щодня фіксують сотні тисяч випадків зараження коронавірусом. Найбільше випадків захворювання реєструють у Великій Британії, Німеччині, Франції та Італії.

Влада зараз роздумує, чи варто вводити нові карантинні обмеження, а поки що закликає усіх носити маски і вакцинуватися. Як і на початку року люди заражаються Омікрон-варіантом коронавірусу.

Тим часом, голова українського МОЗ Віктор Ляшко вважає, що Україні потрібно готуватися до чергової хвилі COVID-19. Він також запевнив, що у країні є все необхідне для діагностики та лікування хворих.

За словами міністра, протягом тижня в Україні зареєстрували 1018 випадків зараження, тижнем раніше було 943 випадки, відповідно приріст склав 12%, що цілком відображає тенденцію, що спостерігається в інших європейських країнах.