Великобритания одобрила вакцину сразу от двух штаммов коронавируса

Британские аналитики заявили, что коронавирус продолжает мутировать, а потому бустерные прививки новыми препаратами необходимы.

В Великобритании утвердили обновленную версию вакцины Moderna, которая предназначена для защиты организма как от оригинального штамма COVID-19, так и от Омикрона, пишет CNN.

Сообщается, что препарат был одобрен Агентством по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA). Разрешение было дано только после тщательного изучения препарата, его воздействия на организм.

В компании Moderna сообщили, что в ходе клинических испытаний удалось выяснить, что препарат вызывает сильный иммунный ответ на подварианты коронавируса BA.4 и BA.5.

Отмечается, что побочные эффекты у вакцины такие же, как и у прошлой версии препарата. Они признаны "зачастую легкими" .

Как рассказала исполнительный директор MHRA доктор Джун Рейн, бустерная вакцинация поможет защитить общество от новых вариантов коронавируса.

Moderna — не единственный производитель, обновляющий свои вакцины против Covid-19. В июне Pfizer и BioNTech протестировали две бустерные вакцины против Covid-19, нацеленные на вариант Омикрон.

Напомним, что пандемия коронавируса началась в 2020 году. За два года вирус мутировал, появились новые штаммы, от которых изобретенные вакцины защищают не так эффективно. Речь идет о штаммах Дельта, Омикрон и других.

Также Фокус писал, что ученые создали жвачки от коронавируса. В ходе эксперимента жевательные резинки снизили содержание вируса штаммов Омикрон и Дельта в слюне на 95 процентов.

Еще напомним, что ученые назвали место, где впервые появился COVID-19. Ранним эпицентром пандемии COVID-19 стал оптовый рынок морепродуктов Хуанань в Ухане.