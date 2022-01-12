У "карантинних таборах" Китаю вагітні жінки та діти утримуються в крихітних залізних коробках

За допомогою блокування міст та "карантинних таборів" Пекін намагається запобігти поширенню коронавірусу.

Китай намагається драконівськими методами викорінити коронавірус, навіть незважаючи на попередження про те, що заразніший штам Omicron робить стратегію Нульовий Ковід неможливою. Людей, у яких підозрюють COVID-19, заганяють до карантинних таборів із рядами тісних металевих коробок замість будинків, повідомляє Daily mail.

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Наразі в Китаї загалом 20 мільйонів людей замкнені у своїх будинках після того, як міста Аньян та Ючжоу приєдналися до 13-мільйонного Сіаню, що перебуває на карантині, і їм заборонено залишати свої будинки навіть для купівлі їжі.

Аньян, де проживає 5,5 мільйонів осіб, було заблоковано пізно в понеділок після того, як було повідомлено про два випадки зараження омікроном.

Тисячі жителів заблокованих міст, у яких підозрюють зараження коронавірусом, було переведено до таборів, повідомляють ЗМІ. Серед тих, кого відправили до таборів Сіань, були вагітні жінки, діти та люди літнього віку.

[ + – ] Карантинний табір у Китаї

Відеозаписи, які широко розповсюджуються в інтернеті, показують людей у крихітних коробках з дерев'яним ліжком та туалетом, де вони змушені залишатися протягом двох тижнів.

Затримані показали робітників в захисних костюмах, які роздають їжу тим, хто утримується в таборах в епіцентрі останнього спалаху в Китаї.

Жителям житлового комплексу Mingde 8 Yingli одразу після опівночі 1 січня сказали, що вони мають залишити свої будинки та вирушити до карантинного центру.

За словами одного свідка, до комплексу прибуло 30 автобусів, а інший сказав, що перевезли 1000 людей.

Потім мешканців залишили в автобусах на кілька годин, а одне фото чоловіка, який стояв уночі на самоті в очікуванні переведення в табір, стало вірусним у китайських соціальних мережах.

[ + – ] Карантинний табір у Китаї

В одному з коментарів в інтернеті йдеться: "Тут нічого немає, тільки предмети першої необхідності… Ніхто не прийшов нас перевірити, що це за карантин?"

"Нас перевезли вночі, понад тисячу людей, багато хто з нас — літні люди та діти", — розповів інший ув'язнений у таборі.

"Вони не вжили жодних належних заходів і просто недбало розмістили нас", — також пишуть ті, хто потрапив у табір.

Також, як стало відомо, за межами табору працівники боротьби з пандемією побили чоловіка після того, як він вийшов з дому, щоб купити булочки.

Жорсткий карантин у китайських містах

Жителям міст Аньян, Ючжоу та Сіань не дозволяється виходити на вулицю, а магазини закриті, за винятком тих, де продаються предмети першої необхідності.

Невідомо, як довго триватиме ізоляція Аньяна, оскільки вона була оголошена як міра щодо полегшення масового тестування мешканців, що є стандартною процедурою у стратегії Китаю щодо максимально швидкого виявлення та ізоляції інфікованих людей.

Наразі блокування є наймасштабнішими з моменту закриття Уханя та більшої частини провінції Хубей на початку 2020 року на початку пандемії.

Наближення зимових Олімпійських ігор, які відкриються 4 лютого в Пекіні, і поява варіанта "омікрон" повернули блокування міст у спробі погасити спалахи та запобігти їх розповсюдженню на інші частини Китаю.

Раніше Фокус писав, що китайські вчені знайшли антитіло, яке переможе всі штами коронавірусу. Є надія, що моноклональне антитіло 35B5 стане основою універсальної вакцини від коронавірусу, яка зможе нейтралізувати відомі штами.