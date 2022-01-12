В "карантинных лагерях" Китая беременные женщины и дети содержатся в крошечных железных коробках

С помощью блокировки городов и "карантинных лагерей" Пекин пытается предотвратить распространение коронавируса.

Китай пытается драконовскими методами искоренить коронавирус, даже несмотря на предупреждения о том, что более заразный штамм Omicron делает стратегию Нулевой Ковид невозможной. Людей, у которых подозревают COVID-19, загоняют в карантинные лагеря с рядами тесных металлических коробок вместо домов, сообщает Daily mail.

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В настоящее время в Китае в общей сложности 20 миллионов человек заперты в своих домах после того, как города Аньян и Ючжоу присоединились к 13-миллионному Сианю, находящемся на карантине, и им запрещено покидать свои дома даже для покупки еды.

Аньян, где проживает 5,5 миллиона человек, был заблокирован поздно вечером в понедельник после того, как было сообщено о двух случаях заражения омикроном.

Тысячи жителей заблокированных городов, у которых подозревают заражение коронавирусом, были переведены в лагеря, сообщают СМИ. Среди тех, кого отправили в лагеря Сиань, были беременные женщины, дети и пожилые люди.

[ + – ] Карантинный лагерь в Китае

Видеозаписи, которые широко распространяются в Интернете, показывают людей в крошечных коробках с деревянной кроватью и туалетом, где они вынуждены оставаться в течение двух недель.

Задержанные показали рабочих в защитных костюмах, раздающих еду тем, кто содержится в лагерях в эпицентре последней вспышки в Китае.

Жителям жилого комплекса Mingde 8 Yingli сразу после полуночи 1 января сказали, что они должны покинуть свои дома и отправиться в карантинный центр.

По словам одного свидетеля, к комплексу прибыло 30 автобусов, а другой сказал, что перевезли 1000 человек.

Затем жителей оставили в автобусах на несколько часов, а одно фото мужчины, стоящего ночью в одиночестве в ожидании перевода в лагерь, стало вирусным в китайских социальных сетях.

[ + – ] Карантинный лагерь в Китае

В одном из комментариев в Интернете говорится: "Здесь ничего нет, только предметы первой необходимости… Никто не пришел нас проверить, что это за карантин?"

"Нас перевезли ночью, больше тысячи человек, многие из нас — пожилые люди и дети", — рассказал другой заключенный лагеря.

"Они не приняли никаких надлежащих мер и просто небрежно разместили нас", — также пишут попавшие в лагерь.

Также, как стало известно, за пределами лагеря работники по борьбе с пандемией избили мужчину после того, как он вышел из дома, чтобы купить булочки.

Жесткий карантин в китайских городах

Жителям городов Аньян, Ючжоу и Сиань не разрешается выходить на улицу, а магазины закрыты, за исключением тех, где продаются предметы первой необходимости.

Неизвестно, как долго продлится изоляция Аньяна, поскольку она была объявлена ​​​​как мера по облегчению массового тестирования жителей, что является стандартной процедурой в стратегии Китая по максимально быстрому выявлению и изоляции инфицированных людей.

Сейчас блокировки являются самыми масштабными с момента закрытия Уханя и большей части провинции Хубэй в начале 2020 года в начале пандемии.

Приближение зимних Олимпийских игр, которые откроются 4 февраля в Пекине, и появление варианта "омикрон" вернули блокировки городов в попытке погасить вспышки и предотвратить их распространение на другие части Китая.

Ранее Фокус писал, что китайские ученые нашли антитело, которое победит все штаммы коронавируса. Есть надежда, что моноклональное антитело 35B5 станет основой универсальной вакцины от коронавируса, которая сможет нейтрализовать известные штаммы.