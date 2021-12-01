Молекула 35B5. Китайские ученые нашли антитело, которое победит все штаммы коронавируса

Есть надежда, что моноклональное антитело 35B5 станет основой универсальной вакцины от коронавируса, которая сможет нейтрализовать и недавно обнаруженный в ЮАР штамм "Омикрон", и индийский штамм "Дельта".

Микробиологи из Китая нашли антитело, которое может нейтрализовать все штаммы коронавируса. Об этом говорится в статье нескольких китайских медиков, которую опубликовала электронная библиотека bioRxiv. Группой исследователей руководил профессор Университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу Ден Кай.

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Антитело обнаружили в образце крови одного из жителей Китая, который переболел коронавирусом в тяжелой форме. Ученые полагают, что на основе молекулы можно создать универсальную вакцину от всех штаммов коронавируса.

Суть открытия в следующем: выявленное антитело 35B5 воздействует на ту часть вируса, которая не изменяется в процессе мутации. Молекула 35B5 проникает в часть S-белка коронавируса, которая не меняется после мутаций SARS-CoV-2. Эта частица нейтрализует все штаммы, включая недавно обнаруженный в ЮАР "Омикрон" и индийский штамм "Дельта". Есть надежда, что моноклональное антитело 35B5 послужит для разработки универсальной вакцины от коронавируса, которая будет способна нейтрализовать разные штаммы COVID-19.

[ + – ] Структура антитела 35B5 Фото: Скриншот

Микробиологи уже провели эксперимент на мышах: животных заразили всеми возможными штаммами коронавируса, а молекула 35B5 защитила их от смерти и тяжелого поражения легких.

Генеральный директор фармацевтической компании Moderna Стефан Бансель утверждал, что имеющиеся вакцины от коронавируса могут не показать эффективность против нового штамма "Омикрон".

Moderna и Pfizer работают над производством новых вакцин, которые защитят от "Омикрона".

Фокус ранее писал, что Украина ввела обязательную самоизоляцию для путешественников из-за распространения штамма "Омикрон".