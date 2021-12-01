Молекули 35B5. Китайські вчені знайшли антитіло, яке переможе всі штами коронавірусу

Є надія, що моноклональне антитіло 35B5 стане основою універсальної вакцини від коронавірусу, яка зможе нейтралізувати і нещодавно виявлений у ПАР штам "Омікрон" та індійський штам "Дельта".

Мікробіологи з Китаю знайшли антитіло, яке може нейтралізувати всі штами коронавірусу. Про це йдеться у статті кількох китайських медиків, яку опублікувала електронна бібліотека bioRxiv. Групою дослідників керував професор Університету Сунь Ятсена у Гуанчжоу Ден Кай.

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Антитіло виявили у зразку крові одного з жителів Китаю, який перехворів на коронавірус у тяжкій формі. Учені вважають, що на основі молекули можна створити універсальну вакцину від усіх штамів коронавірусу.

Суть відкриття: виявлене антитіло 35B5 впливає ту частину вірусу, яка змінюється у процесі мутації. Молекула 35B5 проникає у частину S-білка коронавірусу, яка не змінюється після мутацій SARS-CoV-2. Ця частка нейтралізує всі штами, враховуючи нещодавно виявлений у ПАР "Омікрон" та індійський штам "Дельта". Є надія, що моноклональне антитіло 35B5 слугуватиме для розробки універсальної вакцини від коронавірусу, яка буде здатна нейтралізувати різні штами COVID-19.

[ + – ] Структура антитіла 35B5 Фото: Скриншот

Мікробіологи вже провели експеримент на мишах: тварин заразили всіма можливими штамами коронавірусу, а молекула 35B5 захистила їх від смерті та тяжкого ураження легень.

Генеральний директор фармацевтичної компанії Moderna Стефан Бансель стверджував, що вакцини від коронавірусу можуть не показати ефективність проти нового штаму "Омікрон".

Moderna та Pfizer працюють над виробництвом нових вакцин, які захистять від "Омікрону".

Фокус раніше писав, що Україна запровадила обов'язкову самоізоляцію для мандрівників через поширення штаму "Омікрон".