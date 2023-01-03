Пригрозили ответными мерами: в КНР возмутились COVID-ограничениями для китайских туристов

Власти США и Великобритании заявили что людям, путешествующим из материкового Китая, перед полетом потребуется отрицательный тест.

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Правительство Китая пригрозило принять ответные меры против стран, которые вводят требования тестирования на COVID-19 для прибывающих из КНР. В Министерстве иностранных дел страны заявили, что решительно выступает против "попыток манипулировать мерами по профилактике и борьбе" с коронавирусом в политических целях. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Заявление МИД КНР последовало после того, как в некоторых странах, включая Великобританию, ужесточили правила въезда из Китая, поскольку страна столкнулась с большим скачком числа случаев инфицированных коронавирусом. В частности британское правительство требует от гостей из Поднебесной отрицательный тест на COVID перед приездом. Аналогичные правила ввели и в США.

В связи с этим в дипломатическом ведомстве КНР заявили, что ужесточение правил въезда для китайских граждан не имеют под собой научной основы, а другие "чрезмерные действия еще более неприемлемы".

"Мы решительно выступаем против попыток манипулирования мерами по COVID в политических целях и будем принимать контрмеры на основе принципа взаимности".

Между тем британцы ответили, что если между Пекином и Лондоном улучшится обмен информацией и повысится "прозрачность" в этом вопросе то эти меры будут пересмотрены.

Напомним, агентство Bloomberg 23 декабря 2022 сообщило, что в Китае за один день заразиться COVID-19 могли около 37 миллионов человек. Такие впечатляющие цифры могли стать следствием снятия официальным Пекином коронавирусных ограничений в стране.

В начале декабря китайские власти в начале декабря ослабили коронавирусные ограничения после массовых протестов. В частности были отменены массовые тестирования на коронавирус, а пациентам с легкими симптомами разрешили находиться на изоляции у себя дома.