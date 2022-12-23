За день заразились 37 млн человек: в Китае фиксируют рекордную вспышку коронавируса

В Национальной комиссии здравоохранения КНР считают, что такую ситуацию могло спровоцировать быстрое снятие официальным Пекином коронавирусных ограничений.

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В Китае только за один день заразиться COVID-19 могли около 37 миллионов человек. Такие подсчеты озвучили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, сообщает Bloomberg.

Согласно протоколу внутреннего заседания комиссии, 248 миллионов человек, или почти 18% населения, вероятно, заразились вирусом в первые 20 дней декабря.

А вспышка коронавируса, которая произошла на этой неделе, и уложила в постели 37 миллионов жителей Китая, может оказаться самой крупной в мире.

Власти считают, что ситуацию могло спровоцировать быстрое снятие официальным Пекином коронавирусных ограничений. Это привело к беспрепятственному распространению высококонтагиозных вариантов омикрона среди населения с низким уровнем естественного иммунитета.

В Национальном бюро по контролю за заболеваниями в свою очередь утверждает, что более половины жителей провинции Сычуань на юго-западе Китая, как и в самом Пекине, инфицированы коронавирусом.

Напомним, в начале декабря 2022 года Китай ослабил правила карантина из-за массовых протестов. Власти отменили массовое тестирование на коронавирус и разрешили пациентам с легкими симптомами проходить изоляцию дома.

Фокус также писал, что несмотря на действовавшие до среды ограничения, 23 ноября в Китае было зарегистрировано 31 444 новых случая заражения коронавирусом. Это больше, чем во время предыдущего пика в апреле текущего года.