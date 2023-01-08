20 человек за месяц. В Китае со страшной скоростью умирают лучшие ученые: в чем причина

20 ученых менее чем за месяц умерли после того, как в Китае отменили ограничения, связанные с распространением Covid-19.

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В Китае с беспрецедентной скоростью умирают лучшие инженеры и ученые. В период между 15 декабря и 4 января 20 ученых из Китайской инженерной академии умерли и это больше, чем в среднем умирает за год. Это произошло после того, как в Китае отменили меры контроля за распространением Covid-19. Члены академии обычно имеют привилегированный доступ к медицинскому обслуживанию, но сейчас нет свободных коек для их лечения, пишет South China Morning Post.

В Китайской инженерной академии, которая является ведущим научным учреждением КНР сообщили о смерти 20 своих членов, менее чем за месяц. Для сравнения ранее смертность членов академии составляла в среднем в год с 2017 по 2021 годы 16 человек, а в 2021 году умерло 13 человек.

Данное научное учреждение занимается разработкой самых высокотехнологичных проектов Китая, в том числе высокоскоростных железных дорог. Здесь же создавали сегменты китайской космической станции "Тяньгун".

Самому молодому члену академии было 77 лет, а самому старому – 102 года. Все умершие ученые занимались самыми известными научными проектами КНР, но причина их смерти не известна.

Одни из врачей, который работает в Пекине, сообщил изданию на условиях анонимности, что все ученые Китайской инженерной академии обычно имеют первоочередный доступ к медицинскому обслуживанию, которое сравнимо с доступом, который получают члены китайского правительства. По словам врача, сейчас в больницах просто не хватает коек для лечения.

Также источник издания сообщил, что пандемия Covid-19 истощила имеющиеся ресурсы в китайской системе здравоохранения, что привело к задержкам в лечении других болезней.

В Китае прекратили публиковать данные о новых случаях заражения Covid-19 после того, как в начале декабря прошлого года правительство КНР отказалось от своих резких мер по борьбе с распространением болезни. В ВООЗ считают, что имеющиеся официальные данные занижают количество смертей от коронавируса в Китае.

По словам Цзэн Гуана, бывшего сотрудника Китайского центра по контролю за заболеваниями, на конец декабря только в Пекине, где проживает большинство лучших ученых, коронавирусом было инфицировано более 80% населения. Другие китайские исследовательские организации сообщили об аналогичных цифрах.

Также издание пишет о том, что в одном из лучших исследовательских университетов КНР, Университете Цинхуа, также сообщили о необычайно большом количестве смертей своих ученых.

Огромным потрясением для Китая была смерть в конце декабря прошлого года 57-летнего фармаколога Цзян Хуаляна, который руководил некоторыми крупными программами разработки лекарств, в том числе для лечения Covid-19 в Китайской академии наук.

Также известно о том, что после заражения коронавирусом умерли некоторые более молодые китайские ученые.

Один из физиков из Пекина, рассказал изданию, что ему пришлось вернуться к научной деятельности еще до того, как он полностью выздоровел от Covid-19. Это было связано с приближением срока сдачи его проекта.

Один из ученых, на условиях анонимности заявил китайскому изданию, что пока слишком рано оценивать общее влияние пандемии на научно-технический сектор Китая.

Напоминаем, что власти США и Великобритании заявили, что людям, путешествующим из Китая, перед полетом потребуется отрицательный тест на Covid-19. Как уже писал Фокус, в КНР возмутились и пригрозили ответными мерами.

Что касается научных достижений Китая, то Фокус уже писал о том, что недавно состоялась презентация лунной программы КНР, в рамках которой было показано, как китайские астронавты совершат высадку на Луну и когда это случится.