Космическая станция NASA на орбите Луны может вызвать клаустрофобию у астронавтов: что с ней не так

Помещения внутри новой космической станции будут настолько маленькими, что астронавты не смогут там стоять.

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По словам одного из архитекторов орбитальной станции Gateway, которая будет вращаться вокруг Луны, жилые помещения здесь будут настолько крошечными, что астронавты не смогут стоять внутри, а также это затруднит их перемещения, пишет Space.

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NASA совместно с другими космическими агентствами планирует начать строительство новой космической станции возле Луны уже в ближайшие годы. Уже к концу 2020-х станция Gateway должна начать принимать первых астронавтов на борту. Размер станции будет составлять всего 1/6 размера МКС и именно небольшие размеры станции могут причинить много неудобств астронавтам.

По словам Рене Вацлавичека, одного из архитекторов будущей лунной космической станции, в одном модуле одновременно будут находится несколько астронавтов. Но размер этого модуля составляет всего 2 на 2 метра или 8 метров кубических. Хотя будут и другие помещения, но их немного, и они такие же маленькие.

[ + – ] По словам одного из архитекторов орбитальной станции Gateway, которая будет вращаться вокруг Луны, жилые помещения здесь будут настолько крошечными, что астронавты не смогут стоять внутри, а также это затруднит их перемещения Фото: NASA

"Представьте, что вы заперты в такой маленькой комнате, причем вы там не одиноки. Это может вызвать клаустрофобию", — говорит Вацлавичек.

Архитектор принимал участие в создании одного из двух жилых модулей для астронавтов под названием I-Hab, которые будут соединены с научным модулем HALO. По словам Вацлавичека, при работе над проектом архитекторам пришлось учитывать то, что эта станция будет находится возле Луны. А значит она не может иметь такие же размеры, как и МКС из-за трудностей в доставке габаритных сегментов к спутнику Земли.

"Изначально мы рассматривали вариант основного модуля длиной в 6 метров и диаметром в 4,5 метра. Но в итоге нам пришлось уменьшить размеры, что привело к получению внутреннего поперечного сечения размером всего 1,2 м на 1,2 м. И большую часть внутреннего объема занимает техника, так что это, по сути, просто коридор, где очень сложно развернуться", — говорит Вацлавичек.

По словам архитектора, модуль I-Hab представляет собой просто цилиндр с люком на каждом конце и двумя люками по бокам. Также нашлось место для небольшого личного пространства астронавтов, где они могут закрыться.

[ + – ] NASA совместно с другими космическими агентствами планирует начать строительство новой космической станции возле Луны уже в ближайшие годы. Уже к концу 2020-х станция Gateway должна начать принимать первых астронавтов на борту. Размер станции будет составлять всего 1/6 размера МКС и именно небольшие размеры станции могут причинить много неудобств астронавтам Фото: NASA

"Даже если вы хотите пролететь мимо друг друга по коридору, это уже будет сложно сделать, ведь нужно оставить все свои дела, чтобы другой астронавт прошел мимо", — говорит Вацлавичек.

Но пребывание на борту станции Gateway будет сложным по многим причинам, а не только из-за тесноты жилых помещений. По словам архитектора станции, большую часть модуля займет шумная и вибрирующая техника жизнеобеспечения, постоянный гул которой, вероятно, сильно будет раздражать астронавтов.

Например, на МКС, есть одно большое обзорное окно, которое находится в модуле "Купол". Здесь астронавты проводят каждую свободную минуту. Но на новой лунной станции такого удовольствия не предвидится и это связано со сложностью конструкции. Архитекторы планируют разместить небольшие окна в шлюзе станции.

[ + – ] Например, на МКС, есть одно большое обзорное окно, которое находится в модуле "Купол". Здесь астронавты проводят каждую свободную минуту. Но на новой лунной станции такого удовольствия не предвидится и это связано со сложностью конструкции. Архитекторы планируют разместить небольшие окна в шлюзе станции Фото: Business Insider

NASA планирует отправить модуль HALO к Луне уже в 2024 году, а модуль I-Hab — в 2027 году. Сейчас архитекторы приступили к созданию макета станции в натуральную величину для того, чтобы провести проверку взаимодействия астронавтов с окружающей средой обитания.

Фокус уже писал о том, что первая фаза лунной программы NASA успешно завершилась в декабре прошлого года. Беспилотный космический корабль Orion вернулся на Землю и теперь в следующем году на его борт поднимутся астронавты и полетят к Луне. Но только в 2025 году NASA запланировало высадку астронавтов на поверхность нашего спутника, а предыдущий пилотируемый полет будет лишь проверочной фазой перед возвращением человека на Луну спустя 50 лет.

Что касается МКС, то как уже писал Фокус, NASA ищет способы помочь астронавтам, которые возможно не смогут вернуться на Землю с помощью российского космического корабля "Союз". Для этого возможно будет использоваться космический корабль компании SpaceX.