Космічна станція NASA на орбіті Місяця може спричинити клаустрофобію в астронавтів: що з нею не так

Приміщення всередині нової космічної станції будуть настільки маленькі, що астронавти не зможуть там стояти.

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За словами одного з архітекторів орбітальної станції Gateway, яка обертатиметься навколо Місяця, житлові приміщення тут будуть настільки крихітними, що астронавти не зможуть стояти всередині, а також це ускладнить їхнє переміщення, пише Space.

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NASA спільно з іншими космічними агентствами планує розпочати будівництво нової космічної станції біля Місяця вже найближчими роками. Вже до кінця 2020-х станція Gateway має розпочати приймати перших астронавтів на борту. Розмір станції складатиме всього 1/6 розміру МКС і саме невеликі розміри станції можуть завдати багато незручностей астронавтам.

За словами Рене Вацлавічека, одного з архітекторів майбутньої місячної космічної станції, в одному модулі одночасно будуть кілька астронавтів. Але розмір цього модуля складає всього 2 на 2 метри або 8 кубічних метрів. Хоча будуть інші приміщення, але їх небагато, і вони такі ж маленькі.

[ + – ] За словами одного з архітекторів орбітальної станції Gateway, яка обертатиметься навколо Місяця, житлові приміщення тут будуть настільки крихітними, що астронавти не зможуть стояти всередині, а також це ускладнить їхнє переміщення Фото: NASA

"Уявіть, що ви замкнені в такій маленькій кімнаті, причому ви там не самотні. Це може спричинити клаустрофобію", — каже Вацлавічек.

Архітектор брав участь у створенні одного із двох житлових модулів для астронавтів під назвою I-Hab, які будуть з'єднані з науковим модулем HALO. За словами Вацлавічека, під час роботи над проєктом архітекторам довелося враховувати те, що ця станція буде біля Місяця. Отже, вона не може мати такі ж розміри, як і МКС через труднощі в доставці габаритних сегментів до супутника Землі.

"Спочатку ми розглядали варіант основного модуля довжиною 6 метрів і діаметром 4,5 метра. Але зрештою нам довелося зменшити розміри, що призвело до отримання внутрішнього поперечного перерізу розміром всього 1,2 м на 1,2 м. І більшу частину внутрішнього обсягу займає техніка, тож це, по суті, просто коридор, де дуже складно розвернутися", — каже Вацлавічек.

За словами архітектора, модуль I-Hab є просто циліндром з люком на кожному кінці і двома люками з боків. Також знайшлося місце для невеликого особистого простору астронавтів, де вони можуть закритися.

[ + – ] NASA спільно з іншими космічними агентствами планує розпочати будівництво нової космічної станції біля Місяця вже найближчими роками. Вже до кінця 2020-х станція Gateway має розпочати приймати перших астронавтів на борту. Розмір станції складатиме всього 1/6 розміру МКС і саме невеликі розміри станції можуть завдати багато незручностей астронавтам Фото: NASA

"Навіть якщо ви хочете пролетіти повз одне одного коридором, це вже буде складно зробити, адже потрібно залишити всі свої справи, щоб інший астронавт пройшов повз", — каже Вацлавічек.

Але перебування на борту станції Gateway буде складним з багатьох причин, а не лише через тісноту житлових приміщень. За словами архітектора станції, більшу частину модуля займе голосна і вібруюча техніка життєзабезпечення, постійний гул якої, ймовірно, сильно дратуватиме астронавтів.

Наприклад, на МКС є одне велике оглядове вікно, яке знаходиться в модулі "Купол". Тут астронавти проводять кожну вільну хвилину. Але на новій місячній станції такого задоволення не передбачається, і це пов'язано зі складністю конструкції. Архітектори планують розмістити невеликі вікна у шлюзі станції.

[ + – ] Наприклад, на МКС є одне велике оглядове вікно, яке знаходиться в модулі "Купол". Тут астронавти проводять кожну вільну хвилину. Але на новій місячній станції такого задоволення не передбачається, і це пов'язано зі складністю конструкції. Архітектори планують розмістити невеликі вікна у шлюзі станції Фото: Business Insider

NASA планує відправити модуль HALO до Місяця вже у 2024 році, а модуль I-Hab — у 2027 році. Зараз архітектори розпочали створення макета станції в натуральну величину для того, щоб провести перевірку взаємодії астронавтів з довкіллям.

Фокус вже писав, що перша фаза місячної програми NASA успішно завершилася в грудні минулого року. Безпілотний космічний корабель Orion повернувся на Землю і тепер наступного року на його борт піднімуться астронавти та полетять до Місяця. Але тільки у 2025 році NASA запланувало висадку астронавтів на поверхню нашого супутника, а попередній пілотований політ буде лише перевірочною фазою перед поверненням людини на Місяць через 50 років.

Що стосується МКС, то як уже писав Фокус, NASA шукає способи допомогти астронавтам, які, можливо, не зможуть повернутися на Землю за допомогою російського космічного корабля "Союз". Для цього можна буде використовуватися космічний корабель компанії SpaceX.