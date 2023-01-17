Лаборатория размером с ладонь. Ученые нашли новый способ поиска внеземной жизни на Марсе

Ученые создали портативный лазер, который сможет обнаружить органические соединения на планетах и спутниках Солнечной системы.

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Новый портативный лазер уже в течение ближайших нескольких лет может отправится в космос. Он может найти крупные органические соединений на Марсе или же на спутнике Юпитера Европе, анализируя химический состав крошечных планетарных веществ, пишет Daily Mail.

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Ученые из Университета штата Мэриленд, США, объявили о том, что они создали портативный прибор, который использует ультрафиолетовый лазер для анализа крошечных частиц на других планетах и спутниках в поисках органических соединений.

[ + – ] Ученые из Университета штата Мэриленд, США, объявили о том, что они создали портативный прибор, который использует ультрафиолетовый лазер для анализа крошечных частиц на других планетах и спутниках в поисках органических соединений Фото: Daily Mail

Этот прибор является уменьшенной копией прибора, который используется в фармацевтических лабораториях для исследования лекарств. Его можно разметить на космическом аппарате и таким образом найти потенциальные признаки жизни либо на Марсе, либо на Европе, спутнике Юпитера. Ученые считают, что этот прибор уже через несколько лет можно отправить в космос и он будет намного эффективнее для поиска органических соединений.

[ + – ] Прибор можно разметить на космическом аппарате и таким образом найти потенциальные признаки жизни либо на Марсе, либо на Европе, спутнике Юпитера. Ученые считают, что этот прибор уже через несколько лет можно отправить в космос и он будет намного эффективнее для поиска органических соединений Фото: NASA

По словам Рикардо Аревало из Университета штата Мэриленд, новое устройство сможет проводить очень тщательный анализ поверхности других миров. С помощью нового лазера можно узнать более подробно о составе той или иной горной породы или же льда, чтобы найти там признаки потенциальной внеземной жизни.

"Этот прибор более точен, чем его современные аналоги, так что он сможет лучше изучить любые химические структуры в образце той или иной местной породы, например, на Марсе. С его помощью можно изучить более крупные и сложные соединения, которые, скорее всего, будут связаны с жизненными формами",- говорит Аревало.

[ + – ] С помощью нового прибора также можно обнаружить потенциальную жизнь на спутнике Юпитера Европе Фото: NASA/ JPL-Caltech

По словам ученых, наличие более мелких органических соединений, таких как аминокислоты, не является однозначным признаком существования на других мирах внеземных форм жизни.

"Аминокислотами богаты многие метеориты, они падают на поверхность планеты, но это не значит, что здесь есть жизнь. Но мы уверены, что более крупные и сложные молекулы, такие как белки, скорее всего, были созданы живыми организмами", — говорит Аревало.

По словам ученых, именно изучение более крупных и более сложных органических соединений с помощью нового лазера поможет обнаружить биосигнатуры с более высокой точностью. Ученые считают, что новый прибор можно будет использовать также и на спутнике Сатурна Энцеладе, где как предполагается могут существовать жизненные формы.

[ + – ] Ученые считают, что новый прибор можно будет использовать также и на спутнике Сатурна Энцеладе, где как предполагается могут существовать жизненные формы Фото: NASA

Фокус уже писал о том, что ученые считают, что благодаря кометам на спутнике Юпитера Европе может быть жизнь. Удары комет по поверхности спутника могут способствовать проникновению строительных блоков жизни в подповерхностный океан Европы.

Фокус также писал о том, что найти жизнь на Энцеладе, спутнике Сатурна, можно наблюдая за его поверхностью из космоса. То есть наземный аппарат для этого не нужен, считают ученые.

Что касается Марса, то Фокус уже писал о том, что марсоход Curiosity обнаружил здесь очень странный камень, который озадачил ученых.