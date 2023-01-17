Лабораторія розміром із долоню. Вчені знайшли новий спосіб пошуку позаземного життя на Марсі

Вчені створили портативний лазер, який зможе виявити органічні сполуки на планетах та супутниках Сонячної системи.

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Новий портативний лазер вже протягом найближчих кількох років може вирушити до космосу. Він може знайти великі органічні сполуки на Марсі або на супутнику Юпітера Європі, аналізуючи хімічний склад крихітних планетарних речовин, пише Daily Mail.

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Вчені з Університету штату Меріленд, США, оголосили про те, що вони створили портативний прилад, який використовує ультрафіолетовий лазер для аналізу крихітних частинок на інших планетах та супутниках у пошуках органічних сполук.

[ + – ] Вчені з Університету штату Меріленд, США, оголосили про те, що вони створили портативний прилад, який використовує ультрафіолетовий лазер для аналізу крихітних частинок на інших планетах та супутниках у пошуках органічних сполук. Фото: Daily Mail

Цей прилад є зменшеною копією приладу, який використовують у фармацевтичних лабораторіях для дослідження ліків. Його можна розмітити на космічному апараті і таким чином знайти потенційні ознаки життя або на Марсі, або Європі, супутнику Юпітера. Вчені вважають, що цей прилад вже через кілька років можна відправити в космос і він буде набагато ефективнішим для пошуку органічних сполук.

[ + – ] Прилад можна розмітити на космічному апараті і таким чином знайти потенційні ознаки життя або на Марсі або на Європі, супутнику Юпітера. Вчені вважають, що цей прилад вже через кілька років можна відправити в космос і він буде набагато ефективнішим для пошуку органічних сполук. Фото: NASA

За словами Рікардо Аревало з Університету штату Меріленд, новий пристрій зможе проводити ретельний аналіз поверхні інших світів. За допомогою нового лазера можна дізнатися докладніше про склад тієї чи іншої гірської породи або льоду, щоб знайти там ознаки потенційного позаземного життя.

"Цей прилад точніший, ніж його сучасні аналоги, так що він зможе краще вивчити будь-які хімічні структури в зразку тієї чи іншої місцевої породи, наприклад, на Марсі. З його допомогою можна вивчити більші та складніші сполуки, які, швидше за все, будуть пов'язані з життєвими формами", — каже Аревало.

[ + – ] За допомогою нового приладу також можна знайти потенційне життя на супутнику Юпітера Європі Фото: ступень ракеты

За словами вчених, наявність дрібніших органічних сполук, таких як амінокислоти, не є однозначною ознакою існування на інших світах позаземних форм життя.

"Амінокислотами багаті багато метеорити, вони падають на поверхню планети, але це не означає, що тут є життя. Але ми впевнені, що більші та складніші молекули, такі як білки, швидше за все, були створені живими організмами", — каже Аревало.

За словами вчених, саме вивчення більших і складніших органічних сполук за допомогою нового лазера допоможе виявити біосигнатури з вищою точністю. Вчені вважають, що новий прилад можна буде використовувати також і на супутнику Сатурна Енцеладі, де, як вважається, можуть існувати життєві форми.

[ + – ] Вчені вважають, що новий прилад можна буде використовувати також і на супутнику Сатурна Енцеладі, де, як вважається, можуть існувати життєві форми Фото: NASA

Фокус вже писав про те, що вчені вважають, що завдяки кометам на супутнику Юпітера Європі може бути життя. Удари комет по поверхні супутника можуть сприяти проникненню будівельних блоків життя до підповерхневого океану Європи.

Фокус також писав про те, що аби знайти життя на Енцеладі, супутнику Сатурна, можна спостерігати за його поверхнею з космосу. Тобто наземний апарат для цього не потрібний, вважають вчені.

Що стосується Марса, то Фокус вже писав про те, що марсохід Curiosity виявив тут дуже дивний камінь, який спантеличив вчених.