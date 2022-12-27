Благодаря кометам на спутнике Юпитера может быть жизнь: что выяснили ученые

Удары комет по поверхности Европы могут способствовать проникновению строительных блоков жизни в ее подземный океан.

Related video

Столкновение кометы со спутником Юпитера Европой может помочь переместить критически важные ингредиенты для жизни, обнаруженные на поверхности спутника, в ее подземный океан из жидкой воды, даже если удары не полностью пробьют ледяную оболочку Европы, считают ученые, пишет SciTechDaily.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В рамках нового исследования ученые из Университета штата Техас, США, создали компьютерную модель для наблюдения за тем, что происходит после удара кометы или астероида о ледяную оболочку Европы, толщина которой оценивается в десятки километров.

Исследование показало, что если комета пробьет даже половину ледяной поверхности Европы, то растаявший лед в виде горячей воды пробьет остальную часть оболочки спутника и перенесет в подземный океан окислители, химические вещества, необходимые для жизни, которые находятся на поверхности. Таким образом в подземном океане могут существовать потенциальные живые микроорганизмы.

[ + – ] Столкновение кометы со спутником Юпитера Европой может помочь переместить критически важные ингредиенты для жизни, обнаруженные на поверхности спутника, в ее подземный океан из жидкой воды, даже если удары не полностью пробьют ледяную оболочку Европы, считают ученые Фото: NASA

"Мы считаем, что такие ударные события увеличивают вероятность того, что на Европе в подземном океане будут необходимые химические ингредиенты для жизни", — говорит Марк Хессе из Университета штата Техас.

Могут ли окислители попасть с поверхности Европы, где они естественным образом образуются в океан — это один из самых главных вопросов в астрономии. Скорее всего ответить на этот вопрос сможет космический аппарат Europa Clipper, которые в ближайшем будущем отправится изучать спутник Юпитера.

На данный момент ученые считают, что наиболее вероятным способом перенесения таких строительных блоков жизни в океан как раз и являются столкновения Европы с кометами и астероидами. Ученые обнаружили десятки кратеров на поверхности спутника, многие из которых имеют отчетливую волнистую форму, что свидетельствует о замерзшей талой воде и послеударном движении под кратерами.

[ + – ] Могут ли окислители попасть с поверхности Европы, где они естественным образом образуются в океан — это один из самых больших вопросов в планетарной науке. Скорее всего ответить на этот вопрос сможет космический аппарат Europa Clipper, которые в ближайшем будущем отправится изучать спутник Юпитера Фото: NASA/ JPL-Caltech

В этом исследовании ученые смоделировали среду ударного кратера после удара кометы диаметром в 800 метров и то, как талая вода проходит сквозь лед, чтобы перенести окислители. Исследование показало, что если комета пробьет половину ледяной оболочки Европы, то более 40% талой воды попадет в океан.

Как и Европа, спутник Сатурна Титан также может содержать океан из жидкой воды под своей ледяной оболочкой. Но у Титана оболочка толще, чем у Европы, а потому ученые считают, что их исследование поможет понять, как ударные события могут оказать влияние и на другие ледяные миры.

Фокус уже писал о том, что в ледяной оболочке Европы находятся небольшие озера и они могут извергаться потоками вязкого льда, как считают ученые.

Также Фокус писал о том, что ученые получили наиболее детализированные фотографии поверхности Европы, благодаря космическому аппарату "Юнона".

Как уже писал Фокус, к Земле летит новогодняя комета, которую сможет наблюдать каждый. Долгопериодическая комета C/2022 E3 (ZTF) изначально считалась астероидом, и теперь она летит все ближе к Солнцу.