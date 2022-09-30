Европа крупным планом. Аппарат NASA показал, что находится на поверхности спутника Юпитера (фото)

На новых изображениях аппарата "Юнона" можно увидеть невероятную детализацию ледяной оболочки Европы.

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В время очередного пролета спутника Юпитера, который длился всего 2 часа, космический аппарат NASA "Юнона" смог сделать уникальные снимки спутника Юпитера Европы. Считается, что на покрытом льдом спутнике, могут быть океаны из жидкой воды под поверхностью, а в них может существовать внеземная жизнь, пишет Universe Today.

Основная задача аппарата "Юнона" – это исследование Юпитера, чем космический аппарат и занимается с 2016 года. Но иногда ему удается делать снимки и самых крупных спутников газового гиганта. В частности, во время своего недавнего пролета аппарат получил новые детализированные изображения Европы.

Космический аппарат "Юнона" на скорости в 23,6 км/с пролетел над поверхностью спутника Юпитера на высоте в 352 км. Это расстояние является самым близким за последние более 20 лет, с момента подлета к Европе аппарата "Галилео" в 2000 году на расстояние в 350 км.

[ + – ] Космический аппарат "Юнона" на скорости в 23,6 км/с пролетел над поверхностью спутника Юпитера на высоте в 352 км Фото: NASA

На одном из снимков аппарата, которые он делает с помощью камеры JunoCam, виден регион возле экватора спутника Юпитера, и здесь видны хребты и впадины ледяного панциря Европы. Ученые считают, что такие ландшафтные особенности на поверхности вызваны приливными силами, которые возникают, когда Европа вращается вокруг Юпитера.

[ + – ] На одном из снимков аппарата, которые он делает с помощью камеры JunoCam, виден регион возле экватора спутника Юпитера, и здесь видны хребты и впадины ледяного панциря Европы Фото: NASA

С помощью аппарата "Юнона" ученые продолжают получать самые детальные изображения поверхности. Также во время последнего пролета Европы приборы аппарата собирали данные о структуре ледяной оболочки спутника, о составе ее поверхности, ее ионосферы и о том, как происходит взаимодействие Европы с магнитосферой Юпитера.

По словам Кэнди Хансен, которая является ученым миссии "Юнона", новые изображения Европы предоставят лучшее понимание того, что происходит на этом спутнике Юпитера.

"Мы собираемся провести сравнительный анализ новых снимков с теми, которые аппарат присылал раньше, а также с изображениями предыдущих миссий. Мы хотим узнать, как изменилась поверхность Европы за последние 20 лет", — говорит Хансен.

[ + – ] По словам Кэнди Хансен, которая является ученым миссии "Юнона", новые изображения Европы предоставят лучшее понимание того, что происходит на этом спутнике Юпитера Фото: NASA

Новые изображения Европы могут показать ученым места, где лед на поверхности намного тоньше, и где могут существовать резервуары с жидкой водой. Эти данные помогут в планировании будущей миссии NASA, которая полностью будет нацелена на изучение Европы. Аппарат под названием Europa Clipper должен полететь к спутнику Юпитера уже через 2 года. Об этом комическом аппарате уже подробно писал Фокус.

Ровно год назад "Юнона" совершила близкий облет еще одного ледяного спутника Юпитера – Ганимеда, который является самым большим спутником в Солнечной системе. В следующем году подобный очень близкий пролет аппарат совершит вокруг спутника Ио, который является самым вулканически активным небесным телом в Солнечной системе.

Напоминаем, что недавнее исследование ученых показало, что на Европе, а именно в ее ледяной оболочке происходят интересные процессы. Такие же процессы можно увидеть и на Земле.

Что касается самого Юпитера, то Фокус уже писал о том, что ученые показали, как на самом деле выглядит газовый гигант в своих естественных цветах.