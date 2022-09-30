Європа крупним планом. Апарат NASA показав, що знаходиться на поверхні супутника Юпітера (фото)

На нових зображеннях апарату "Юнона" можна побачити неймовірну деталізацію крижаної оболонки Європи.

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Під час чергового прольоту супутника Юпітера, який тривав лише дві години, космічний апарат NASA "Юнона" зміг зробити унікальні знімки супутника Юпітера Європи. Вважається, що на покритому льодом супутнику можуть бути океани з рідкої води під поверхнею, а в них може існувати позаземне життя, пише Universe Today.

Основне завдання апарату "Юнона" — це дослідження Юпітера, чим космічний апарат і займається з 2016 року. Але іноді йому вдається робити знімки й найбільших супутників газового гіганта. Зокрема, під час свого нещодавнього прольоту апарат отримав нові деталізовані зображення Європи.

Космічний апарат "Юнона" на швидкості 23,6 км/с пролетів над поверхнею супутника Юпітера на висоті 352 км. Ця відстань є найближчою за останні понад 20 років, з моменту підльоту до Європи апарату "Галілео" у 2000 році на відстань у 350 км.

[ + – ] Космічний апарат "Юнона" на швидкості 23,6 км/с пролетів над поверхнею супутника Юпітера на висоті 352 км Фото: NASA

На одному зі знімків апарату, які він робить за допомогою камери JunoCam, видно регіон біля екватора супутника Юпітера, і тут видно хребти та западини крижаного панцира Європи. Учені вважають, що такі ландшафтні особливості на поверхні викликані припливними силами, які виникають, коли Європа обертається навколо Юпітера.

[ + – ] На одному зі знімків апарату, які він робить за допомогою камери JunoCam, видно регіон біля екватора супутника Юпітера, і тут видно хребти та западини крижаного панцира Європи Фото: NASA

За допомогою апарату "Юнона" вчені продовжують отримувати детальні зображення поверхні. Також під час останнього прольоту Європи прилади апарату збирали дані про структуру крижаної оболонки супутника, склад її поверхні, її іоносфери та про те, як відбувається взаємодія Європи з магнітосферою Юпітера.

За словами Кенді Хансен, яка є вченою місії "Юнона", нові зображення Європи нададуть найкраще розуміння того, що відбувається на цьому супутнику Юпітера.

"Ми збираємося провести порівняльний аналіз нових знімків із тими, які апарат надсилав раніше, а також із зображеннями попередніх місій. Ми хочемо дізнатися, як змінилася поверхня Європи за останні 20 років", — говорить Хансен.

[ + – ] За словами Кенді Хансен, яка є вченою місії "Юнона", нові зображення Європи нададуть найкраще розуміння того, що відбувається на цьому супутнику Юпітера Фото: NASA

Нові зображення Європи можуть показати вченим місця, де лід на поверхні набагато тонший і де можуть існувати резервуари з рідкою водою. Ці дані допоможуть у плануванні майбутньої місії NASA, яка буде повністю націлена на вивчення Європи. Апарат під назвою Europa Clipper має полетіти до супутника Юпітера вже за 2 роки. Про цей комічний апарат уже докладно писав Фокус.

Рік тому "Юнона" здійснила близький обліт ще одного крижаного супутника Юпітера — Ганімеда, який є найбільшим супутником у Сонячній системі. У наступному році подібний дуже близький проліт апарат здійснить навколо супутника Іо, який є вулканічно активним небесним тілом у Сонячній системі.

Нагадуємо, що нещодавнє дослідження вчених показало, що на Європі, а саме у її крижаній оболонці відбуваються цікаві процеси. Такі самі процеси можна побачити і на Землі.

Що стосується самого Юпітера, то Фокус уже писав про те, що вчені показали, як насправді виглядає газовий гігант у своїх природних кольорах.