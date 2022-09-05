Як насправді виглядає Юпітер у природних кольорах: нові знімки газового гіганта

Космічний апарат "Юнона" показав, як по-справжньому виглядає Юпітер.

Космічний апарат NASA надіслав чергові чудові зображення Юпітера, на яких можна побачити, як ця планета виглядає в природних кольорах, пише Daily Mail.

Під час чергового прольоту Юпітера космічний апарат "Юнона" знаходився на висоті 5300 км над планетою і рухався він зі швидкістю 209 тисяч км/год. За допомогою свого приладу JunoCam апарат зробив нові захопливі зображення газового гіганта та надіслав їх на Землю.

Доступ до цих фотографій мають багато вчених-аматорів і цією можливістю скористався інженер-програміст Бйорн Йонссон, який обробив ці зображення. Йонссон обробив одне зображення, щоб показати приблизні кольори, які могли б побачити людське око з позиції апарату "Юнона".

[ + – ] Йонссон обробив одне зображення, щоб показати приблизні кольори, які могли б побачити людське око з позиції апарату "Юнона" Фото: NASA

Після цього програміст обробив ще одне зображення, щоб надати Юпітеру більш насичені та контрастні кольори.

[ + – ] Після цього програміст обробив ще одне зображення, щоб надати Юпітеру більш насичені та контрастні кольори. Фото: NASA

Завдяки цій обробці зображень дрібні особливості верхніх шарів атмосфери газового гіганта стали чіткішими. Різний колір зображення показує різний хімічний склад атмосфери планети. На зображеннях також видна тривимірна природа великих атмосферних вихорів та дрібніших хмар, що формуються у верхніх шарах атмосфери Юпітера.

[ + – ] Завдяки цій обробці зображень дрібні особливості верхніх шарів атмосфери газового гіганта стали чіткішими. Фото: NASA

Космічний апарат "Юнона" з 2016 року займається вивченням п'ятої від Сонця та найбільшої планети Сонячної системи. Завдяки знімкам апарату вчені отримали можливість дізнатися набагато більше про те, що відбувається в атмосфері планети. Жоден із попередніх космічних апаратів не обертався так близько до Юпітера, і в цьому одна з особливостей "Юнони".

[ + – ] Космічний апарат "Юнона" з 2016 року займається вивченням п'ятої від Сонця та найбільшої планети Сонячної системи. Завдяки знімкам апарату вчені отримали можливість дізнатися набагато більше про те, що відбувається в атмосфері планети Фото: NASA

Нові зображення Юпітера NASA опублікувало лише через кілька днів після того, як космічний телескоп Вебба зобразив чудові полярні сяйва на північному та південному полюсах Юпітера. Про ці знімки Фокус уже писав. Коли Юпітер обертається, його магнітне поле взаємодіє із сонячними частинками і там з'являються полярні сяйва, як і на Землі.

[ + – ] Нові зображення Юпітера NASA опублікувала лише через кілька днів після того, як космічний телескоп Вебба зобразив чудові полярні сяйва на північному та південному полюсах Юпітера. Фото: NASA

Також Фокус писав про те, що космічний апарат "Юнона" зробив знімки дивовижних кліматичних явищ на Юпітері.

Фокус вже писав про унікальну особливість супутника Юпітера Європи, про яку вчені дізналися лише нещодавно.