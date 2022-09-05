Как на самом деле выглядит Юпитер в естественных цветах: новые снимки газового гиганта

Космический аппарат "Юнона" показал, как по-настоящему выглядит Юпитер.

Космический аппарат NASA прислал очередные потрясающие изображения Юпитера, на которых можно увидеть, как эта планета выглядит в естественных цветах, пишет Daily Mail.

Во время очередного пролета Юпитера космический аппарат "Юнона" находился на высоте в 5300 км над планетой и двигался он со скоростью в 209 тысяч км/час. С помощью своего прибора JunoCam аппарат сделал новые захватывающие изображения газового гиганта и прислал их на Землю.

Доступ к этим фотографиям имеют многие ученые-любители и этой возможностью воспользовался инженер-программист Бьорн Йонссон, который обработал эти изображения. Йонссон обработал одно изображение, чтобы показать примерные цвета, которые мог бы увидеть человеческий глаз с позиции аппарата "Юнона".

[ + – ] Йонссон обработал одно изображение, чтобы показать примерные цвета, которые мог бы увидеть человеческий глаз с позиции аппарата "Юнона" Фото: NASA

После этого программист обработал еще одно изображение, чтобы придать Юпитеру более насыщенные и контрастные цвета.

[ + – ] После этого программист обработал еще одно изображение, чтобы придать Юпитеру более насыщенные и контрастные цвета Фото: NASA

Благодаря этой обработке изображений мелкие особенности верхних слоев атмосферы газового гиганта стали более четкими. Разный цвет на изображении показывает разный химический состав атмосферы планеты. На изображениях также видная трехмерная природа больших атмосферных вихрей и более мелких облаков, которые формируются в верхних слоях атмосферы Юпитера.

[ + – ] Благодаря этой обработке изображений мелкие особенности верхних слоев атмосферы газового гиганта стали более четкими Фото: NASA

Космический аппарат "Юнона" c 2016 года занимается изучением пятой от Солнца и самой большой планеты Солнечной системы. Благодаря снимкам аппарата, ученые получили возможность узнать намного больше о том, что происходит в атмосфере планеты. Ни один из предыдущих космических аппаратов не вращался так близко к Юпитеру, и в этом одна из особенностей "Юноны".

[ + – ] Космический аппарат "Юнона" c 2016 года занимается изучением пятой от Солнца и самой большой планеты Солнечной системы. Благодаря снимкам аппарата, ученые получили возможность узнать намного больше о том, что происходит в атмосфере планеты Фото: NASA

Новые изображения Юпитера NASA опубликовало всего через несколько дней после того, как космический телескоп Уэбба запечатлел потрясающие полярные сияния на северном и южном полюсах Юпитера. Об этих снимках Фокус уже писал. Когда Юпитер вращается, его магнитное поле взаимодействует с солнечными частицами и там появляются полярные сияния, как и на Земле.

[ + – ] Новые изображения Юпитера NASA опубликовала всего через несколько дней после того, как космический телескоп Уэбба запечатлел потрясающие полярные сияния на северном и южном полюсах Юпитера Фото: NASA

Также Фокус писал о том, что космический аппарат "Юнона" сделал снимки удивительных погодных явлений на Юпитере.

Фокус уже писал об уникальной особенности спутника Юпитера Европы, о которой ученые узнали только недавно.