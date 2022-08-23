Сияние на полюсах Юпитера: NASA показало новые снимки, сделанные телескопом Джеймса Уэбба (фото)

Два изображения крупнейшей планеты Солнечной системы получены с помощью камеры, использующей инфракрасное излучение. Ученым удалось зафиксировать полярные сияния.

Ученые NASA опубликовали два новых изображения Юпитера, сделанные телескопом Джеймса Уэбба. Статья появилась на официальном сайте американского космического агентства.

"Честно говоря, мы не ожидали, что все будет так хорошо. Это действительно замечательно, что мы можем видеть детали Юпитера вместе с его кольцами, крошечными спутниками и даже галактиками на одном изображении", – заявил планетарный астроном Имке де Патер, почетный профессор Калифорнийского университета в Беркли, комментируя появление снимков.

[ + – ] Полярные сияния Юпитера. Фото: NASA

Как уточняется, именно Де Патер руководит наблюдениями за Юпитером вместе с профессором Парижской обсерватории Тьерри Фуше.

Невероятные полярные сияния вокруг северного и южного полюсов Юпитера вызваны колебаниями магнитного поля планеты.

Наряду со светящимися полюсами, на снимках запечатлены кольца вокруг планеты и некоторые из спутников Юпитера – Амальтея и Адрастея.

[ + – ] На изображении можно увидеть не только сияющие полюса, но и спутники Юпитера. Фото: NASA

Помимо этого, на изображении можно рассмотреть знаменитое большое красное пятно (на снимке оно кажется практически белым), размер которого превышает диаметр Земли в 1,3 раза, где бушуют ураганы со скоростью более 400 км в час.

Изображения планеты-гиганта ученые получили с помощью камеры телескопа ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam), использующей инфракрасное излучение для обнаружения объектов в космосе.

Напомним, NASA запустило аппарат для изучения самой известной сверхновой. Целью изучения ученых является остаток сверхновой Кассиопея А, размером в 10 световых лет.

Также Фокус писал о том, что ученым удалось получить изображение самой тяжелой звезды во Вселенной, которая в 320 раз больше Солнца. Это звезда под названием R136a1, которая находится на расстоянии в 165 000 световых лет от нас.