Аппарат "Юнона" сделал снимки удивительных погодных явлений на Юпитере (фото)

Ученые пытаются понять, каким образом эти явления на северном полюсе газового гиганта обретают свою форму и цвет.

Космический аппарат "Юнона" завершил свой 43-й облет Юпитера и с помощью прибора JunoCam ему удалось сделать снимки удивительных атмосферных бурь – похожих на ураганы спиральных ветров недалеко от северного полюса Юпитера. И сейчас ученые пытаются понять, что заставляет эти атмосферные бури приобретать такую форму и цвет, сообщает Space.

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Ученые считают, что понимание того, как формируются эти мощные атмосферные бури, является ключом к пониманию того, что происходит в атмосфере Юпитера. Также таким образом можно понять, как двигаются облака и получить новую информацию о их химическом составе, что является причиной появления этих и других атмосферных явлений на планете.

[ + – ] Ученые считают, что понимание того, как формируются эти мощные атмосферные бури, является ключом к пониманию того, что происходит в атмосфере Юпитера Фото: NASA

Ученые основное внимание нацелили на изучении формы, размеров и цвета атмосферных вихрей. Например, бури, которые вращаются против часовой стрелки в северном полушарии и по часовой стрелке в южном, и бури, которые вращаются по часовой стрелке в северном полушарии и против часовой стрелки в южном полушарии, имеют сильно отличающиеся друг от друга цвет и форму.

[ + – ] Ученые сосредоточены на изучении формы, размеров и цвета атмосферных вихрей Фото: NASA

Новые изображения Юпитера космический аппарат "Юнона" сделал во время очередного близкого облета планеты с расстояния в 25 100 метров. Видимые на снимках бури уходят в глубь атмосферы на 50 км, а в ширину достигают нескольких сотен километров.

[ + – ] Новые изображения Юпитера космический аппарат "Юнона" сделал во время очередного близкого облета планеты с расстояния в 25 100 метров Фото: NASA

Космический аппарат "Юнона" отправился к Юпитеру в 2011 году, уже в 2016-м он начал делать первые снимки газового гиганта. Аппарат совершил уже 43 полных облета планеты и каждый облет занимает 43 дня. У аппарата есть возможность подлететь к планете на 5 тысяч километров, что считается очень близким расстоянием. Например, расстояние от Киева до столицы Португалии Лиссабона составляет чуть больше 4 тысяч километров.

Аппарат "Юнона" должен был завершить свою работу в космосе в 2021 году, но в NASA решили продлить срок его службы ввиду его высокой эффективности до 2025 года. Следующие три года аппарат будет исследовать как атмосферу Юпитера, так и будет уделять внимание его спутникам — Ганимеду, Европе и Ио.

[ + – ] Аппарат "Юнона" должен был завершить свою работу в космосе в 2021 году, но в NASA решили продлить срок его службы ввиду его высокой эффективности до 2025 года. Следующие три года аппарат будет исследовать как атмосферу Юпитера, так и будет уделять внимание его спутникам — Ганимеду, Европе и Ио Фото: NASA

Как уже писал Фокус, NASA планирует отправить к Ио свой новый космический аппарат Europa Clipper. Ученые считают, что на ледяном спутнике Юпитера может быть микробная жизнь и аппарат должен выяснить так ли это на самом деле. Запуск нового аппарат запланирован на 2024 год.

Также Фокус писал о том, что космический телескоп Уэбба сделал необычные фотографии Юпитера. Телескоп предназначен не только для исследования очень далеких глубин космоса, но и для детального изучения планет Солнечной системы.

Кстати, у Юпитера есть кольца, как и Сатурна, Урана и Нептуна. Просто они не такие четко выраженные и плотные, как, например, у Сатурна. Фокус уже писал о том, что ученые выяснили, почему Юпитер не обладает таким же набором колец, как и соседняя к нему планета.