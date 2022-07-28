Апарат "Юнона" зробив знімки дивовижних погодних явищ на Юпітері (фото)

Учені намагаються зрозуміти, як ці явища на північному полюсі газового гіганта набувають своєї форми та кольору.

Космічний апарат "Юнона" завершив свій 43-й обліт Юпітера і за допомогою приладу JunoCam йому вдалося зробити знімки дивовижних атмосферних бур — схожих на урагани спіральних вітрів недалеко від північного полюса Юпітера. І зараз учені намагаються зрозуміти, що змушує ці атмосферні бурі набувати такої форми та кольору, повідомляє Space.

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Учені вважають, що розуміння того, як формуються ці сильні атмосферні бурі, є ключем до розуміння того, що відбувається в атмосфері Юпітера. Також так можна зрозуміти, як рухаються хмари й отримати нову інформацію про їхній хімічний склад, що є причиною появи цих та інших атмосферних явищ на планеті.

[ + – ] Учені вважають, що розуміння того, як формуються ці потужні атмосферні бурі, є ключем до розуміння того, що відбувається в атмосфері Юпітера Фото: NASA

Учені основну увагу націлили на вивчення форми, розмірів і кольору атмосферних вихорів. Наприклад, бурі, які обертаються проти годинникової стрілки в північній півкулі та за годинниковою стрілкою в південній, і бурі, які обертаються за годинниковою стрілкою в північній півкулі і проти годинникової стрілки в південній півкулі, мають колір і форму, що сильно відрізняються один від одного.

[ + – ] Вчені зосереджені на вивченні форми, розмірів та кольору атмосферних вихорів Фото: NASA

Нові зображення Юпітера космічний апарат "Юнона" зробив під час чергового близького обльоту планети з відстані 25 100 метрів. Видимі на знімках бурі йдуть углиб атмосфери на 50 км, а завширшки досягають кількох сотень кілометрів.

[ + – ] Нові зображення Юпітера космічний апарат "Юнона" зробив під час чергового близького обльоту планети з відстані 25 100 метрів Фото: NASA

Космічний апарат "Юнона" вирушив до Юпітера в 2011 році, вже в 2016-му він почав робити перші знімки газового гіганта. Апарат здійснив уже 43 повні обльоти планети і кожен обліт займає 43 дні. Апарат має можливість підлетіти до планети на 5 тисяч кілометрів, що вважається дуже близькою відстанню. Наприклад, відстань від Києва до столиці Португалії Лісабона становить трохи більше ніж 4 тисячі кілометрів.

Апарат "Юнона" мав завершити свою роботу в космосі в 2021 році, але в NASA вирішили продовжити термін його служби через його високу ефективність до 2025 року. Наступні три роки апарат досліджуватиме як атмосферу Юпітера, так і приділятиме увагу його супутникам — Ганімеду, Європі та Іо.

[ + – ] Апарат "Юнона" мав завершити свою роботу в космосі в 2021 році, але в NASA вирішили продовжити термін його служби через його високу ефективність до 2025 року. Наступні три роки апарат досліджуватиме як атмосферу Юпітера, так і приділятиме увагу його супутникам — Ганімеду, Європі та Іо. Фото: NASA

Як уже писав Фокус, NASA планує відправити до Іо свій новий космічний апарат Europa Clipper. Учені вважають, що на крижаному супутнику Юпітера може бути мікробне життя і апарат повинен з'ясувати, чи так це насправді. Запуск нового апарату заплановано на 2024 рік.

Також Фокус писав про те, що космічний телескоп Вебба зробив незвичайні фото Юпітера. Телескоп призначений як для дослідження дуже далеких глибин космосу, але й детального вивчення планет Сонячної системи.

До речі, у Юпітера є кільця, як і Сатурна, Урана і Нептуна. Просто вони не такі чітко виражені і щільні, як, наприклад, Сатурн. Фокус уже писав про те, що вчені з'ясували, чому Юпітер не має такого ж набору кілець, як і сусідня до нього планета.