Спутник Юпитера Европа покрыт "неправильным" снегом: что выяснили ученые

Новое исследование предполагает, что на ледяном спутнике происходит такой же процесс, который можно увидеть на Земле.

Ученые предложили новую теорию, согласно которой ледяная оболочка спутника Юпитера Европы частично сформирована с помощью подводного снега, который падает не вниз, а всплывает вверх, сообщает ScienceAlert.

Согласно современным научным представлениям, Европа покрыта ледяной оболочкой толщиной от 15 до 25 км, под которой находится океан из жидкой воды глубиной от 60 до 150 км. Считается, что на спутнике Юпитера, размер которого эквивалентен 25% размера нашей планеты, в подповерхностном океане находится в 2 раза больше воды, чем во всех океанах Земли вместе взятых. Поэтому ученые считают, что в этом океане может быть жизнь, которую еще предстоит обнаружить с помощью космического аппарата Europa Clipper, который отправится к Европе в 2024 году.

[ + – ] Ученые считают, что в океане на Европе может быть жизнь, которую еще предстоит обнаружить с помощью космического аппарата Europa Clipper, который отправится к Европе в 2024 году. Фото: NASA

Ученые из Университета штата Техас в ходе нового исследования предположили, что ледяная оболочка Европы может быть частично сформирована подводным снегом. Это скопления мелких ледяных кристаллов, которые вместо того, чтобы падать вниз, наоборот поднимаются вверх в океане к оболочке спутника Юпитера.

Эта теория возникла на основе земного аналога подобного процесса. Например, под шельфовыми ледниками в Антарктиде, под которыми находится океан, в воде формируются два вида льда. Застывший лед напоминает подводные горы, которые направлены вниз от ледника, а в самой воде формируются мелкие кристаллы льда, которые похожи на снежинки, и они поднимаются в воде к поверхности ледника. Этот подводный снег является не таким соленым, как более твердый лед, а значит и сама ледяная оболочка Европы может быть менее соленой, чем считали ученые.

[ + – ] Под шельфовыми ледниками в Антарктиде, под которыми находится океан, в воде формируются два вида льда. Застывший лед напоминает подводные горы, которые направлены вниз от ледника, а в самой воде формируются мелкие кристаллы льда, которые похожи на снежинки, и они поднимаются в воде к поверхности ледника Фото: ScienceAlert

Исследователи предположили, что этот подводный снег может повлиять на структуру и прочность самой оболочки Европы. Но с другой стороны, если теория верна, то приборы космического аппарата Europa Clipper смогут лучше изучить подповерхностный океан в поисках признаков жизни.

Новое исследование ученых будет иметь важное значение для космического аппарата, ведь соль, которая застряла в ледяной оболочке может повлиять на то, насколько глубоко сможет он заглянуть в саму оболочку и конечно же в океан. То есть, если соли там мало, то аппарат сможет получить намного больше важной информации о составе Европы.

[ + – ] Новое исследование ученых будет иметь решающее значение для космического аппарата, ведь соль, которая застряла в ледяной оболочке может повлиять на то, насколько глубоко сможет он заглянуть в саму оболочку и конечно же в океан Фото: NASA/ JPL-Caltech

"Очень важно понимать уровень солености ледяной оболочки и самого океана, ведь это влияет на то, насколько океан на Европе пригоден для жизни. И если жизнь там все же есть, то это может повлиять на то, какая именно там имеется жизнь, в каком виде", — говорит Натали Вольфенбаргер из Университета штата Техас.

О том, что на Европе может быть жизнь, предположили американские ученые в рамках своего исследования, которое показало, что в подповерхностном океане может быть столько же кислорода, сколько и в океанах на Земле.

Как уже писал Фокус, презентация космического аппарата Europa Clipper состоялась в NASA еще в начале июня этого года. Сейчас продолжается процесс подготовки аппарата к полету в 2024 году.

Также Фокус писал о том, что в NASA идет разработка маленьких роботов, с помощью которых можно будет искать признаки жизни в океане на Европе.

Напоминаем, что у Юпитера не самое большое количество спутников в Солнечной системе. На первом месте находится сосед газового гиганта, как уже писал Фокус.