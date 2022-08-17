Супутник Юпітера Європа покритий "неправильним" снігом: що з'ясували вчені

Нове дослідження передбачає, що у крижаному супутнику відбувається такий самий процес, що можна побачити Землі.

Вчені запропонували нову теорію, згідно з якою крижана оболонка супутника Юпітера Європи частково сформована за допомогою підводного снігу, який падає не вниз, а виринає вгору, повідомляє ScienceAlert.

Згідно з сучасними науковими уявленнями, Європа вкрита крижаною оболонкою завтовшки від 15 до 25 км, під якою знаходиться океан із рідкої води глибиною від 60 до 150 км. Вважається, що на супутнику Юпітера, розмір якого еквівалентний 25% розміру нашої планети, у підповерхневому океані знаходиться вдвічі більше води, ніж у всіх океанах Землі разом узятих. Тому вчені вважають, що в цьому океані може бути життя, яке ще доведеться виявити за допомогою космічного апарату Europa Clipper, що вирушить до Європи у 2024 році.

[ + – ] Вчені вважають, що в океані на Європі може бути життя, яке ще доведеться виявити за допомогою космічного апарату Europa Clipper, який вирушить до Європи у 2024 році Фото: NASA

Вчені з Університету штату Техас під час нового дослідження припустили, що крижана оболонка Європи може бути частково сформована підводним снігом. Це скупчення дрібних крижаних кристалів, які замість падати вниз, навпаки підіймаються вгору в океані до оболонки супутника Юпітера.

Ця теорія виникла з урахуванням земного аналога такого ж процесу. Наприклад, під шельфовими льодовиками в Антарктиді, під якими знаходиться океан, у воді формуються два види льоду. Застигла крига нагадує підводні гори, спрямовані вниз від льодовика, а в самій воді формуються дрібні кристали льоду, які схожі на сніжинки, і вони підіймаються у воді до поверхні льодовика. Цей підводний сніг є не таким солоним, як твердіший лід, а значить і сама крижана оболонка Європи може бути менш солоною, ніж вважали вчені.

[ + – ] Під шельфовими льодовиками в Антарктиді, під якими знаходиться океан, у воді формуються два види льоду. Застиглий лід нагадує підводні гори, які спрямовані вниз від льодовика, а у самій воді формуються дрібні кристали льоду, які схожі на сніжинки, і вони піднімаються у воді до поверхні льодовика Фото: ScienceAlert

Дослідники припустили, що цей підводний сніг може вплинути на структуру та міцність оболонки Європи. Але з іншого боку, якщо теорія правильна, то прилади космічного апарату Europa Clipper зможуть краще досліджувати підповерхневий океан у пошуках ознак життя.

Нове дослідження вчених матиме важливе значення для космічного апарату, адже сіль, яка застрягла в крижаній оболонці, може вплинути на те, наскільки глибоко зможе він заглянути в саму оболонку і, звичайно ж, в океан. Тобто, якщо солі там мало, апарат зможе отримати набагато більше важливої інформації про склад Європи.

[ + – ] Нове дослідження вчених матиме вирішальне значення для космічного апарату, адже сіль, яка застрягла в крижаній оболонці, може вплинути на те, наскільки глибоко зможе він заглянути в саму оболонку і звичайно ж в океан Фото: ступень ракеты

"Дуже важливо розуміти рівень солоності крижаної оболонки і самого океану, адже це впливає на те, наскільки океан на Європі придатний для життя. І якщо життя там все ж таки є, то це може вплинути на те, яке саме там є життя, в якому вигляді", — каже Наталі Вольфенбаргер з Університету штату Техас.

Про те, що на Європі може бути життя, припустили американські вчені в межах свого дослідження, яке показало, що в підповерхневому океані може бути стільки ж кисню, як і в океанах на Землі.

Як уже писав Фокус, презентація космічного апарату Europa Clipper відбулася у NASA ще на початку червня цього року. Наразі триває процес підготовки апарату до польоту у 2024 році.

Також Фокус писав про те, що в NASA йде розробка дрібних роботів, за допомогою яких можна буде шукати ознаки життя в океані на Європі.

Нагадуємо, що у Юпітера не найбільша кількість супутників у Сонячній системі. На першому місці знаходиться сусід газового гіганта, як уже писав Фокус.