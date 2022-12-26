Увидеть в обычный бинокль. К Земле летит новогодняя комета, которую сможет наблюдать каждый

Долгопериодическая комета C/2022 E3 (ZTF) изначально считалась астероидом, и теперь она летит все ближе к Солнцу.

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Уже на этой неделе можно будет наблюдать в ночном небе за полетом долгопериодической кометы под названием C/2022 E3 (ZTF), которая была открыта в этом году, пишет Forbes.

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Учитывая тот факт, что комета C/2022 E3 (ZTF) на своем пути через Солнечную систему уже приближается к Солнцу, ее уже начали наблюдать профессиональные астрономы и произошло это в канун Рождества. Поэтому ее можно считать "рождественской кометой", но ярче всего в небе она будет сиять в начале января следующего года, а значит ее можно назвать и "новогодней кометой".

Возможно, подобная комета была именно тем объектом, который впоследствии назвали "Вифлеемской звездой" (это небесное явление символизировало собой рождение Иисуса Христа), ведь считается, что, например, в 12 году до н.э. в небе наблюдали за полетом кометы Галлея.

В любом случае эта "праздничная комета" является интересным объектом для наблюдений не только профессионалами, но и любителями астрономии. Тем более, что на этой неделе яркость кометы должна удвоится и она будет лучше видна в ночном небе.

[ + – ] Комета C/2022 E3 (ZTF) на снимке, который был сделан учеными из проекта The Virtual Telescope Project Фото: Virtual Telescope

Комету C/2022 E3 (ZTF), которую изначально приняли за астероид, открыли американские астрономы из Паломарской обсерватории, Калифорния, США. Она была обнаружена в начале марта 2022 года с помощью прибора Zwicky Transient Facility, который установлен на местном телескопе. Поэтому комета имеет в своем названии аббревиатуру ZTF (по первым буквам названия прибора). Что касается приставки E3, то она означает то, что комету открыли в третьем месяце года.

С тех пор новая долгопериодическая комета стала значительно ярче и сейчас пролетает на фоне созвездия Северная Корона и ее можно будет увидеть в небе перед рассветом. Например, на снимке, который был сделан наземным телескопом 24 декабря, видны яркая зеленоватая кома кометы, короткий широкий пылевой хвост и длинный тусклый ионный хвост.

[ + – ] На снимке, который был сделан наземным телескопом 24 декабря , видны яркая зеленоватая кома кометы, короткий широкий пылевой хвост и длинный тусклый ионный хвост Фото: NASA

За час до рассвета на этой неделе можно постараться увидеть эту комету в обычный бинокль, когда она будет пролетать над северо-западной частью горизонта. Пока эта комета еще очень тусклая, поэтому шанс ее обнаружить существует, хоть и небольшой. Но в начале следующего года комета станет ярче и ее можно будет наблюдать от заката до рассвета.

Ярче всего комета C/2022 E3 (ZTF) будет видна в небе по мере ее приближения на самое близкое расстояние к Солнцу 12 января 2023 года. Поэтому ученые рекомендуют все же проводить наблюдения за ней сразу после встречи Нового года.

Но очень яркой комета будет выглядеть в небе примерно 1 февраля 2023 года, когда она подлетит на максимально близкое расстояние к Земле и полети обратно к краю Солнечной системы. По словам ученых, данный объект в начале следующего года можно будет иногда даже увидеть и невооруженным глазом в ночном небе.

Фокус уже писал о том, что в Солнечной системе произошло мощное извержение вулкана и виновницей взрыва является небольшая комета.

Что касается других космических объектов, которые пролетали рядом с нашей планетой, то Фокус уже писал о трех больших астероидах, которые потенциально угрожали Земле 25 декабря.