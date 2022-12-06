В Солнечной системе произошло мощное извержение вулкана: виновница взрыва - небольшая комета

В результате извержения в космос улетело более 1 млн тонн вещества в шлейфе длиной в 56 тысяч км.

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Недавно астрономы стали свидетелями огромного извержения на короткопериодической комете 29P/Швассмана — Вахмана. Ученые считают, что во время этого события в космос улетело более 1 млн тонн газа, льда и других веществ, которые могли быть потенциальными строительными блоками для жизни на Земле, пишет Space.

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Комета 29P/Швассмана — Вахмана, диаметром в 60 км, делает полный оборот вокруг Солнца за почти 15 лет. Ученые считают, что эта комета является самой вулканически активной из себе подобных в Солнечной системе. 29P/Швассмана — Вахмана входит в список из примерно 100 комет, которые называются кентаврами, и она, как и ее "родственники" улетела из пояса Койпера (регион, состоящий из ледяных объектов, который находится за Нептуном) и вышла на орбиту Солнца между Нептуном и Юпитером.

Недавно астрономы увидели, что яркость этой кометы очень резко возросла. Тщательные наблюдения привели ученых к выводу, что причиной этого стало мощное извержение на комете. Оно оказалось вторым по мощности за последние 12 лет. Первым по силе извержением было событие, которое произошло в сентябре прошлого года, и о нем уже писал Фокус.

По словам Кая Стоддарда-Джонса из Кардиффского университета, Великобритания, такие очень сильные извержения на комете встречаются очень редко и причина таких огромных выбросов до конца не ясна.

[ + – ] Так выглядела комета 29P/Швассмана — Вахмана после более раннего сильного извержения Фото: NASA

Извержения на комете 29P/Швассмана — Вахмана называются криовулканизмом из-за того, что в отличие от земных вулканов она выбрасывает не горячую магму, а холодные газы и лед. Ученые считают, что извержения на комете происходят из-за большого количества солнечного тепла.

Известно, что комета 29P/Швассмана — Вахмана во время своих извержений выбрасывает в космос смесь из окиси углерода и газообразного азота, а также ледяных твердых частиц и жидких углеводородов. Последние считаются возможными строительными блоками, из которых появилась жизнь на нашей планете.

По словам Ричарда Майлза из Британской астрономической ассоциации, во время последнего извержения на комете в космос улетело более 1 млн тонн вещества. Сам шлейф из этих веществ составил примерно 56 тысяч км и летели они в космос со скоростью в 1300 км/час.

Новые наблюдения за кометой дают возможность ученым предположить, что более медленное вращение кометы приводит к более неравномерному поглощению солнечного излучения кометой и это вызывает извержения.

По словам Майлза, астрономы долгое время не обращали пристального внимания на эту комету, которую обнаружили еще в 1927 году. Но мощные извержения за последний год заставили ученых пересмотреть свое отношение к этому объекту. В начале следующего года астрономы планируют подключить к наблюдению за кометой космический телескоп Уэбб.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, чем пахнет известная комета 67P/Чурюмова-Герасименко.