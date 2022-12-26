Побачити у звичайний бінокль. До Землі летить новорічна комета, яку зможе спостерігати кожен

Довгоперіодична комета C/2022 E3 (ZTF) спочатку вважалася астероїдом, і тепер вона летить дедалі ближче до Сонця.

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Уже цього тижня можна буде спостерігати у нічному небі за польотом довгоперіодичної комети під назвою C/2022 E3 (ZTF), яка була відкрита цього року, пише Forbes.

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Враховуючи той факт, що комета C/2022 E3 (ZTF) на своєму шляху через Сонячну систему вже наближається до Сонця, її вже почали спостерігати професійні астрономи і сталося це напередодні Різдва. Тому її можна вважати "різдвяною кометою", але найяскравіше в небі вона сяятиме на початку січня наступного року, а отже її можна назвати і "новорічною кометою".

Можливо, подібна комета була саме тим об'єктом, який згодом назвали "Вифлеємською зіркою" (це небесне явище символізувало народження Ісуса Христа), адже вважається, що, наприклад, у 12 році до н. е. у небі спостерігали за польотом комети Галлея.

У будь-якому випадку ця "святкова комета" є цікавим об'єктом для спостережень не тільки професіоналами, а й любителями астрономії. Тим паче, що цього тижня яскравість комети має подвоїтися і її буде краще видно в нічному небі.

[ + – ] Комета C/2022 E3 (ZTF) на знімку, зробленому вченими з проєкту The Virtual Telescope Project Фото: мини-луна

Комету C/2022 E3 (ZTF), яку спочатку сприйняли за астероїд, відкрили американські астрономи з Паломарської обсерваторії, Каліфорнія, США. Вона була виявлена на початку березня 2022 року за допомогою приладу Zwicky Transient Facility, встановленого на місцевому телескопі. Тому комета має у своїй назві абревіатуру ZTF (за першими буквами назви приладу). Щодо приставки E3, то вона означає те, що комету відкрили у третьому місяці року.

З того часу нова довгоперіодична комета стала значно яскравішою і зараз пролітає на тлі сузір'я Північна Корона і її можна буде побачити на небі перед світанком. Наприклад, на знімку, зробленому наземним телескопом 24 грудня, видно яскраву зелену кому комети, короткий широкий пиловий хвіст і довгий тьмяний іонний хвіст.

[ + – ] На знімку, який був зроблений наземним телескопом 24 грудня, видно яскраву зелену кому комети, короткий широкий пиловий хвіст і довгий тьмяний іонний хвіст Фото: NASA

За годину до світанку цього тижня можна спробувати побачити цю комету в звичайний бінокль, коли вона пролітатиме над північно-західною частиною горизонту. Поки що ця комета ще дуже тьмяна, тож шанс її виявити існує, хоч і невеликий. Але на початку наступного року комета стане яскравішою і її можна буде спостерігати від заходу сонця до світанку.

Найяскравіше комету C/2022 E3 (ZTF) буде видно в небі в міру її наближення на найближчу відстань до Сонця 12 січня 2023 року. Тому вчені рекомендують все ж таки проводити спостереження за нею одразу після зустрічі Нового року.

Але дуже яскрава комета виглядатиме в небі приблизно 1 лютого 2023 року, коли вона підлетить на максимально близьку відстань до Землі і полетить назад до краю Сонячної системи. За словами вчених, цей об'єкт на початку наступного року можна буде іноді навіть побачити неозброєним оком у нічному небі.

Фокус уже писав про те, що в Сонячній системі сталося потужне виверження вулкана і винуватцем вибуху є невелика комета.

Що стосується інших космічних об'єктів, які пролітали поряд із нашою планетою, то Фокус уже писав про три великі астероїди, які потенційно загрожували Землі 25 грудня.