У Сонячній системі сталося потужне виверження вулкана: винуватиця вибуху – невелика комета

Унаслідок виверження в космос вилетіло понад 1 млн тонн речовини в шлейфі завдовжки 56 тисяч км.

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Нещодавно астрономи стали свідками величезного виверження на короткоперіодичній кометі 29P/Швассмана — Вахмана. Учені вважають, що під час цієї події у космос вилетіло понад 1 млн тонн газу, льоду й інших речовин, які могли бути потенційними будівельними блоками для життя на Землі, пише Space.

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Комета 29P/Швассмана — Вахмана, діаметром 60 км, робить повний оберт навколо Сонця за майже 15 років. Учені вважають, що ця комета є найбільш вулканічно активною із собі подібних у Сонячній системі. 29P/Швассмана — Вахмана входить до списку з приблизно 100 комет, які називаються кентаврами, і вона, як і її "родичі", полетіла з пояса Койпера (регіон, що складається з крижаних об'єктів, що знаходиться за Нептуном) і вийшла на орбіту Сонця між Нептуном і Юпітером.

Нещодавно астрономи побачили, що яскравість цієї комети різко зросла. Ретельні спостереження привели вчених до висновку, що причиною цього стало сильне виверження на кометі. Воно виявилося другим за потужністю за останні 12 років. Першою за силою виверженням була подія, яка сталася у вересні минулого року, і про неї вже писав Фокус.

За словами Кая Стоддарда-Джонса з Кардіффського університету, Велика Британія, такі дуже сильні виверження на кометі зустрічаються дуже рідко і причина таких величезних викидів до кінця не зрозуміла.

[ + – ] Так виглядала комета 29P/Швассмана — Вахмана після більш раннього сильного виверження Фото: NASA

Виверження на кометі 29P/Швассмана — Вахмана називаються кріовулканізмом через те, що на відміну від земних вулканів вона викидає не гарячу магму, а холодні гази та лід. Учені вважають, що виверження на кометі відбуваються через велику кількість сонячного тепла.

Відомо, що комета 29P/Швассмана — Вахмана під час своїх вивержень викидає в космос суміш з окису вуглецю та газоподібного азоту, а також крижаних твердих частинок і рідких вуглеводнів. Останні вважаються за можливі будівельні блоки, з яких з'явилося життя на нашій планеті.

За словами Річарда Майлза з Британської астрономічної асоціації, під час останнього виверження на кометі в космос вилетіло понад 1 млн тонн речовини. Сам шлейф із цих речовин становив приблизно 56 тисяч км і летіли вони в космос зі швидкістю 1 300 км/год.

Нові спостереження за кометою дають можливість вченим припустити, що повільніше обертання комети призводить до нерівномірного поглинання сонячного випромінювання кометою і це викликає виверження.

За словами Майлза, астрономи довгий час не звертали пильної уваги на цю комету, яку виявили ще в 1927 році. Але потужні виверження за останній рік змусили вчених переглянути своє ставлення до цього об'єкта. На початку наступного року астрономи планують підключити до спостереження комети космічний телескоп Вебб.

Як уже писав Фокус, учені з'ясували, чим пахне відома комета 67P/Чурюмова-Герасименко.