Винна органіка. Вчені з'ясували, чим пахне відома комета

Комета 67P/Чурюмова-Герасименко має у своєму складі речовини, які раніше не знаходили на кометах.

Швейцарські вчені провели нове дослідження на основі даних, отриманих космічним апаратом Rosetta з 2014 по 2016 рік. Результати показують, що відома комета містить органічні молекули, які є будівельними блоками для життя та відіграють ключову роль у її еволюції. Також учені вперше виявили деякі сполуки, які раніше не знаходили в складі комет, повідомляє Space.

"Вважається, що комети відіграли свою важливу роль у тому, що за їх допомогою на Землю потрапили складні молекули, які необхідні для розвитку вуглецевого життя на нашій планеті. Виявилося, що в складі комети 67P/Чурюмова-Герасименко набагато більше складних органічних молекул, аніж передбачалося", — каже Нора Ханні з Бернського університету, Швейцарія.

Учені для нового дослідження використовували дані космічного апарату Rosetta, який досліджував комету 67P/Чурюмова-Герасименко. Вчені вперше виявили деякі складні органічні молекули в складі комети, яких раніше не спостерігали в складі цих крижаних космічних об'єктів.

[ + – ] Комета 67P/Чурюмова-Герасименко Фото: Apophis

За словами Ханні, склад органічних молекул на кометі відповідає частині органічної речовини, яку виявили в метеоритах. Із цього вчені зробили висновок, що, ймовірно, метеорити стикалися з кометою та після цього несли органічний матеріал на Землю, що могло сприяти виникненню життя на нашій планеті. Також учені з'ясували, що молекулярний склад комети 67P/Чурюмова-Герасименко дуже схожий на органічні речовини, які потрапляють на Сатурн із його найближчого до планети кільця.

"Під час дослідження ми виявили, що до складу комети входять хімічні сполуки, які допомагають створювати відомі аромати на Землі. Наприклад, ми знайшли нафталін, речовину з дуже характерним запахом, бензойну кислоту, яку використовують для створення пахощів, бензойний альдегід, який використовують для створення мигдального смаку в продуктах харчування та багато інших молекул", — говорить Ханні.

Також учені виявили в складі комети 67P/Чурюмова-Герасименко таку речовину як формамід та інші подібні до цього сполуки, які виконують пребіотичну функцію. Тобто вони допомагають синтезувати біомолекули, такі як цукри й амінокислоти.

У ході дослідження підтвердилися давні підозри вчених, що такі комети, як 67P/Чурюмова-Герасименко, мають у своєму складі речовини, з яких сформувалися планети Сонячної системи 4,5 млрд років тому.

[ + – ] Комета 67P/Чурюмова-Герасименко Фото: Apophis

"Ми з'ясували, що багато органічних молекул цієї комети також перебувають у молекулярних хмарах, із яких народжуються зірки. Це говорить про те, що комети можуть містити речовини, які існували ще до появи Сонячної системи", — говорить Ханні.

Комета 67P/Чурюмова-Герасименко — це короткоперіодична комета, яка обертається навколо Сонця приблизно кожні 7 років. Її відкрили ще 1969 року. А у 2014 році вперше в історії космічний апарат вийшов на орбіту комети й зібрав усі необхідні дані про неї, в тому числі за допомогою космічного апарату, що спускається.

Ця комета наближалася до Землі в листопаді 2021 року на відстань майже 60 млн км. Наступного разу дуже близько до нашої планети комета підлетить лише 2214 року.

Фокус уже писав про те, що в межах попередніх досліджень ученим вдалося виявити в складі комети 67P/Чурюмова-Герасименко перший кисень Сонячної системи.

Також Фокус писав про те, що вчені досі не можуть розгадати таємницю незвичайного вибуху на кометі 17P/Голмса, який стався у 2007 році. Тоді кома комети, хмара з пилу та газу навколо ядра, збільшилася до 70% діаметра Сонця.

Що стосується інших космічних відкриттів, то, як уже писав Фокус, NASA показало нові знімки Юпітера, що вже вкотре зробив космічний телескоп Вебба. Але цього разу телескопу вдалося зняти деякі особливості газового гіганта.