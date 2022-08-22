Загадка комети 17P/Голмса. Вчені намагаються з'ясувати, чому вона вибухнула 15 років тому

У 2007 році загадковий спалах на кометі 17P/Голмса призвів до збільшення її яскравості в 400 тисяч разів, а її кома досягла 70% розміру Сонця.

Вчені досі намагаються зрозуміти, що сталося під час вибуху на кометі 17P/Голмса у 2007 році. Тоді на кометі стався спалах, який збільшив яскравість комети в 400 тисяч разів, а розмір її коми (хмари з газу та пилу, навколо ядра комети) збільшився до 1 млн км. Для порівняння діаметр Сонця становить приблизно 1,4 млн км, а це означає, що яскрава сфера стала за розмірами як 70% нашої зірки, повідомляє Space.

Комета 17P/Голмса — це короткоперіодична комета із сімейства Юпітера, яка має витягнуту орбіту навколо Сонця. Вона кожні 7 років обертається довкола Сонця і щоразу наближається на максимально близьку відстань до нашої зірки.

[ + – ] Вчені досі намагаються зрозуміти, що сталося під час вибуху на кометі 17P/Голмса у 2007 році. Тоді на кометі стався спалах, який збільшив яскравість комети в 400 тисяч разів, а розмір її коми (хмари з газу та пилу, навколо ядра комети) збільшився до 1 млн км Фото: wikipedia

Починаючи з 23 серпня до кінця місяця в нічному небі буде добре видно уламки комети, які вона залишає після себе після зближення з зіркою. Астрономи вважають, що чергові спостереження за цими уламками допоможуть розкрити таємницю незвичайного спалаху, який стався на кометі 17P/Голмса у 2007 році.

За словами вчених, збільшення яскравості комети та розміру її коми було найяскравішим із космічних подій у нашій Сонячній системі за останні 15 років. Цю невелику комету, яка має ядро діаметром приблизно 3,4 км, виявили вперше в 1892 році також завдяки спалаху, але вона була набагато слабшою.

Уламки комети все ще обертаються у ближній Сонячній системі та іноді перетинають орбіту Землі. Фінські вчені хочуть за допомогою нових спостережень з'ясувати, що такого особливого у кометі 17P/Голмса.

За словами астронома Маркку Ніссінена, ця комета відрізняється від собі подібних, так тільки на ній стався такий величезний спалах, який призвів до збільшення її яскравості в кілька сотень тисяч разів і збільшення розміру коми до 1 млн км.

[ + – ] За словами астронома Маркку Ніссінена, ця комета відрізняється від собі подібних, так тільки на ній стався такий величезний спалах, який призвів до збільшення її яскравості в кілька сотень тисяч разів і збільшення розміру коми до 1 млн км Фото: wikipedia

Хоча всі комети з сімейства Юпітера стають яскравішими щоразу, коли наближаються до Сонця, все ж таки жодна з них не робила нічого такого. Через те, що ці комети роблять оберт навколо Сонця в середньому кожні 20 років, вони стають все тьмянішими, тому що від них відокремлюються речовини, які відповідають за створення яскравих хвостів комети. Але такого не спостерігається у комети 17P/Голмса і вчені вважають, що ця комета може складатися із зовсім інших хімічних елементів, ніж усі відомі комети із сімейства Юпітера.

За словами Марії Грицевич з університету Гельсінкі, Фінляндія, на кометі 17P/Голмса не відбуваються яскраві спалахи щоразу, коли вона наближається до Сонця. Вчені вважають, що спостереження за уламками комети допоможе з'ясувати їхні фізичні та хімічні характеристики. Також вчені покладають особливі надії на космічний телескоп Вебба, який міг легко розкрити таємницю комети 17P/Голмса.

Як уже писав Фокус, космічний апарат SOHO зміг сфотографувати момент, коли одна з комет врізалася в Сонце.