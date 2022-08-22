Загадка кометы 17P/Холмса. Ученые пытаются выяснить, почему она взорвалась 15 лет назад

В 2007 году загадочная вспышка на комете 17P/Холмса привела к увеличению ее яркости в 400 тысяч раз, а ее кома достигла 70% размера Солнца.

Ученые до сих пор пытаются понять, что произошло во время взрыва на комете 17P/Холмса в 2007 году. Тогда на комете произошла вспышка, которая увеличила яркость кометы в 400 тысяч раз, а размер ее комы (облака из газа и пыли, окружающее ядро кометы) увеличилась до 1 млн км. Для сравнения, диаметр Солнца составляет примерно 1,4 млн км, а это значит, что яркая сфера стала по размерам как 70% нашей звезды, сообщает Space.

Комета 17P/Холмса – это короткопериодическая комета из семейства Юпитера, которая имеет вытянутую орбиту вокруг Солнца. Она каждые 7 лет вращается вокруг Солнца и каждый раз приближается на максимально близкое расстояние к нашей звезде.

[ + – ] Ученые до сих пор пытаются понять, что произошло во время взрыва на комете 17P/Холмса в 2007 году. Тогда на комете произошла вспышка, которая увеличила яркость кометы в 400 тысяч раз, а размер ее комы (облака из газа и пыли, окружающее ядро кометы) увеличилась до 1 млн км Фото: wikipedia

Начиная с 23 августа и до конца месяца в ночном небе будут хорошо видны обломки кометы, которые она оставляет после себя после сближения с звездой. Астрономы считают, что очередные наблюдения за этими обломками помогут раскрыть тайну необычной вспышки, которая произошла на комете 17P/Холмса в 2007 году.

По словам ученых, увеличение яркости кометы и размера ее комы было самым ярким из космических событий в нашей Солнечной системе за последние 15 лет. Эту небольшую комету, которая имеет ядро диаметром примерно 3,4 км обнаружили впервые в 1892 году также благодаря вспышке, но она была намного слабее.

Обломки кометы все еще вращаются в ближней Солнечной системе и иногда пересекают орбиту Земли. Финские ученые хотят с помощью новых наблюдений выяснить, что такого особенного в комете 17P/Холмса.

По словам астронома Маркку Ниссинена, эта комета отличается от себе подобных, так только на ней произошла такая огромная вспышка, которая привела к увеличению ее яркости в несколько сотен тысяч раз и увеличению размера комы до 1 млн км.

[ + – ] По словам астронома Маркку Ниссинена, эта комета отличается от себе подобных, так только на ней произошла такая огромная вспышка, которая привела к увеличению ее яркости в несколько сотен тысяч раз и увеличению размера комы до 1 млн км Фото: wikipedia

Хотя все кометы из семейства Юпитера становятся ярче каждый раз, когда приближаются к Солнцу, все же ни одна из них не делала ничего подобного. Из-за того, что эти кометы делают оборот вокруг Солнца в среднем каждые 20 лет, они становятся все более тусклыми, так как от них отделяются вещества, которые отвечают за создание ярких хвостов кометы. Но такого не наблюдается у кометы 17P/Холмса и ученые считают, что эта комета может состоять из совсем других химических элементов, чем все известные кометы из семейства Юпитера.

По словам Марии Грицевич из Хельсинкского университета, Финляндия, на комете 17P/Холмса не происходят яркие вспышки каждый раз, когда она приближается к Солнцу. Ученые считают, что наблюдение за обломками кометы поможет выяснить их физические и химические характеристики. Также ученые возлагают особые надежды на космический телескоп Уэбба, который мог бы легко раскрыть тайну кометы 17P/Холмса.

Как уже писал Фокус, космический аппарат SOHO смог запечатлеть момент, когда одна из комет врезалась в Солнце.