"Збій у матриці": люди помітили дивну деталь на знімку заходу сонця (фото)

Фото заходу сонця з незвичайним відтінком змусило багатьох людей "засумніватися в реальності". Користувачі соцмереж почали обговорювати аномалію.

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На фотографії, опублікованій у соціальних мережах, на тлі заходу сонця видно символ, схожий на двійковий код. Дехто вважає, що це може бути "глюк у матриці", але в інших є більш раціональне пояснення. Знімком поділився користувач із ніком twisted_stinkeye на популярному форумі Reddit.

Фото заходу сонця з незвичайним відтінком змусило багатьох людей "засумніватися в реальності". На перший погляд, на знімку зображено гарне небо і видно сонячне світло, але при найближчому розгляді під хмарами можна помітити щось дивне.

Людина, яка завантажила фотографію, розповіла, що гуляла із собакою, коли закарбувала приголомшливий захід сонця, і тільки потім зрозуміла, що це аномалія.

"Я подумав, що це відображення в хмарах, а потім збільшив масштаб", — підписав він своє фото.

Незвичайну деталь можна легко прийняти за обман світла або нешкідливу частину хмарного пейзажу Фото: Reddit

Цей "глюк" не одразу впадає в око, і його можна легко прийняти за обман світла або нешкідливу частину хмарного пейзажу. Але якщо уважно придивитися, то можна побачити чіткі символи, розташовані на тлі візерунка, що нагадує стільники.

Деякі скептики засумнівалися в автентичності зображення, припустивши, що це цифрова маніпуляція, але інші висловили своє здивування і цікавість:

"Отже, це не глюк матриці, а справжня матриця. Чудово. Не впевнений, що це може бути, але зблизька виглядає дуже символічно";

"Рідкісний хороший пост. Що це за чортівня? Прямо схоже на руни";

"Як фотограф, я не знаю межі кількості артефактів та іншого, що може статися під час зйомки. Мені вже доводилося бачити матрицю і відображення сенсора, дуже схоже на це, на моїй бездзеркальній камері Sony";

"Чому відблиски на об'єктиві від сонця являють собою стільники? І чому безліч людей бачать це? Я натикалася на ці відео, що показують цей відблиск від сонця. Першого разу я подумала, що це збіг, але тепер безліч людей із різних районів стикаються з цим сонячним відблиском. Він має форму сот".

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