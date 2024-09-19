"Сбой в матрице": люди заметили странную деталь на снимке заката (фото)

Фото заката с необычным оттенком заставило многих людей "усомниться в реальности". Пользователи соцсетей начали обсуждать аномалию.

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На фотографии, опубликованной в социальных сетях, на фоне заката виден символ, похожий на двоичный код. Некоторые считают, что это может быть "глюк в матрице", но у других есть более рациональное объяснение. Снимком поделился пользователь с ником twisted_stinkeye на популярном форуме Reddit.

Фото заката с необычным оттенком заставило многих людей "усомниться в реальности". На первый взгляд, на снимке изображено красивое небо и видно солнечный свет, но при ближайшем рассмотрении под облаками можно заметить нечто странное.

Человек, загрузивший фотографию, рассказал, что гулял с собакой, когда запечатлел потрясающий закат, и только потом понял, что это аномалия.

"Я подумал, что это отражение в облаках, а потом увеличил масштаб", — подписал он свое фото.

Необычную деталь можно легко принять за обман света или безобидную часть облачного пейзажа Фото: Reddit

Этот "глюк" не сразу бросается в глаза, и его можно легко принять за обман света или безобидную часть облачного пейзажа. Но если внимательно присмотреться, то можно увидеть четкие символы, расположенные на фоне узора, напоминающего соты.

Некоторые скептики усомнились в подлинности изображения, предположив, что это цифровая манипуляция, но другие выразили свое недоумение и любопытство:

"Значит, это не глюк матрицы, а настоящая матрица. Отлично. Не уверен, что это может быть, но вблизи выглядит очень символично";

"Редкий хороший пост. Что это за чертовщина? Прямо похоже на руны";

"Как фотограф, я не знаю предела количеству артефактов и прочего, что может произойти при съемке. Мне уже доводилось видеть матрицу и отражение сенсора, очень похожее на это, на моей беззеркальной камере Sony";

"Почему блики на объективе от солнца представляют собой соты? И почему множество людей видят это? Я натыкалась на эти видео, показывающие этот блик от солнца. В первый раз я подумала, что это совпадение, но теперь множество людей из разных районов стыкаются с этим солнечным бликом. Он имеет форму сот".

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