Найбільший вулкан Сонячної системи, чия вершина сягає космосу, може вибухнути

Учені побачили рух величезного пласта магми під вулканом Олімп на Марсі.

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На Марсі величезне скупчення магми повільно, але неухильно підіймається вгору під вулканічним регіоном Тарсіс, або провінція Фарсіда. Це в підсумку може спровокувати потужне виверження найвищого вулкана в Сонячній системі під назвою Олімп, пише Space.com.

Висота Олімпу сягає 21,9 км, вулкан настільки високо здіймається в марсіанське небо, що його кальдера проходить через атмосферу Марса і досягає космосу. Поруч з Олімпом також розташовані ще три найбільші вулкани в цьому регіоні. Усі ці гіганти сплять протягом мільйонів років, але це може змінитися, як показує нове дослідження.

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"Внутрішня частина Марса все ще може залишатися досить активною принаймні деякі її ділянки, що відобразиться на марсіанській поверхні. Можливо, на поверхні Марса з'являться нові вулканічні утворення", — каже доцент Делфтського технічного університету в Нідерландах Барт Рут.

Усі чотири вулкани в провінції Фарсіда розташовуються на гігантському виступі, що має ширину 5 тис. км, а у висоту сягає 7 км.

За допомогою супутників, що вивчають Марс, Рут і його команда змогли скласти карту гравітаційного поля Червоної планети. Дослідники області на Марсі, де гравітація була сильнішою або слабшою. До цих результатів також вчені додали сейсмічні дані, товщину і гнучкість кори Марса, його мантії та глибоких надр.

Таким чином вчені отримали нові дані про розподіл маси всередині Марса. Аналіз показав, що "нутрощі" Марса не розділені на різні шари, як, наприклад, у цибулини, внутрішня частина Червоної планети радше грудкувата, з різними аномаліями щільності.

Команда вчених виявила, що під провінцією Фарсіда розташовується велика область слабкої гравітації, під нею знаходиться область більш низької щільності. Вона простягається на 1750 км завширшки, а в глибину на 1100 км. Дослідники вважають, що це величезний шлейф магми, який повільно підіймається з надр Марса до поверхні. Одного разу саме цей шлейф зможе пробудити вулкани Фарсіди.

Але виявлений шлейф мантії далеко не єдина дивина, яку команда Рута знайшла на гравітаційній карті Марса. Також було знайдено понад 20 загадкових підземних структур найрізноманітніших розмірів, одна з них навіть нагадує собаку і розташовується під північною півкулею Марса. Саме цю низовину колись заповнював стародавній океан.

На відміну від шлейфу мантії під Фарсідою, знайдені об'єкти мають більш щільну консистенцію, ніж їхнє оточення. Вони також мають сильне гравітаційне тяжіння. Вчені зазначають, що ці структури неможливо побачити на поверхні Марса, оскільки вони поховані глибоко під відкладеннями океану, який колись існував на планеті.

"Виявлені нами структури можуть мати вулканічне походження або ж бути ущільненим матеріалом, що утворився внаслідок давніх ударів із космосу. На поверхні не видно жодних слідів, але за допомогою гравітації ми змогли їх розглянути", — підсумував учений.

Нагадаємо, найбільший вулкан у Сонячній системі в минулому був іншим об'єктом. Коли на Марсі ще існували моря, то нині згаслий вулкан був схожий на деякі земні ділянки суші.