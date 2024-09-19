Наибольший вулкан Солнечной системы, чья вершина достигает космоса, может взорваться

Ученые увидели движение огромного пласта магмы под вулканом Олимп на Марсе.

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На Марсе огромное скопление магмы медленно, но неуклонно поднимается вверх под вулканическим регионом Тарсис или провинция Фарсида. Это в итоге может спровоцировать мощное извержение самого высокого вулкана в Солнечной системе под названием Олимп, пишет Space.com.

Высота Олимпа достигает 21,9 км, вулкан настолько высоко поднимается в марсианское небо, что его кальдера проходит через атмосферу Марса и достигает космоса. Рядом с Олимпом также находятся еще три крупнейших вулкана в этом регионе. Все эти гиганты спят на протяжении миллионов лет, но это может измениться, как показывает новое исследование.

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"Внутренняя часть Марса все еще может оставаться достаточно активной, по крайней мере, некоторые ее участки, что отобразится на марсианской поверхности. Возможно, на поверхности Марса появятся новые вулканические образования", — говорит доцент Делфтского технического университета в Нидерландах Барт Рут.

Все четыре вулкана в провинции Фарсида располагаются на гигантском выступе, которые имеет ширину 5 тыс. км, а в высоту достигает 7 км.

С помощью спутников, изучающих Марс, Рут и его команда смогли составить карту гравитационного поля Красной планеты. Исследователи области на Марсе, где гравитация была сильнее или слабее. К этим результатам также ученые добавили сейсмические данные, толщину и гибкость коры Марса, его мантии и глубоких недр.

Таким образом ученые получили новые данные о распределении массы внутри Марса. Анализ показал, что "внутренности" Марса не разделены на разные слои, как к примеру у луковицы, внутренняя часть Красной планеты скорее комковата, с разными аномалиями плотности.

Команда ученых обнаружила, что под провинцией Фарсида располагается большая область слабой гравитации, под ней находится область более низкой плотности. Она простирается на 1750 км в ширину, а в глубину на 1100 км. Исследователи считают, что это огромный шлейф магмы, который медленно поднимается из недр Марса к поверхности. Однажды именно этот шлейф сможет пробудить вулканы Фарсиды.

Но обнаруженный шлейф мантии далеко не единственная странность, которую команда Рута нашла на гравитационной карте Марса. Также было найдено более 20 загадочных подземных структур самых разных размеров, одна из них даже напоминает собаку и располагается под северным полушарием Марса. Именно эту низменность когда-то заполнял древний океан.

В отличие от шлейфа мантии под Фарсидой, найденные объекты имеют более плотную консистенцию, чем их окружение. Они также обладают сильным гравитационным притяжением. Ученые отмечают, что эти структуры невозможно увидеть на поверхности Марса, так как они погребены глубоко под отложениями океана, когда-то существовавшего на планете.

"Обнаруженные нами структуры могут иметь вулканическое происхождение или же быть уплотненным материалом, образовавшимся в результате древних ударов из космоса. На поверхности не видно никаких следов, но с помощью гравитации мы смогли их рассмотреть", — подытожил ученый.

Напомним, самый большой вулкан в Солнечной системе в прошлом был другим объектом. Когда на Марсе еще существовали моря, то ныне потухший вулкан был похож на некоторые земные участки суши.