Китай знайшов розбіжності в перших зразках зі зворотного боку Місяця: що виявили

Китайські вчені провели перший аналіз зразків, доставлених у межах нещодавньої місії "Чан'е-6".

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Вчені отримали перше уявлення про склад зразків, узятих зі зворотного боку Місяця, пише Space.com.

Перший детальний аналіз місячних зразків, які було привезено із супутника Землі китайським зондом "Чан'е-6", показав деякі невідповідності. Так, зразки ґрунту зі зворотного боку Місяця відрізняються за своїм складом від тих, які було взято з ближнього боку супутника Землі.

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Ще в травні Китай відправив на Місяць 53-денну місію з доставки зразків місячного ґрунту на Землю за допомогою "Чан'е-6". Приземлившись у місці призначення, посадковий модуль зачерпнув місячний реголіт і пробурив поверхню для глибших зразків. Далі апарат відправив зібраний матеріал на орбіту. Уже наприкінці червня модуль із важливим вантажем було доставлено на Землю. Так китайській місії вдалося зібрати 1935,3 грама місячного матеріалу.

Після приземлення зразки відправили у спеціальні приміщення для зберігання й аналізу. Нещодавно було опубліковано результати першого дослідження місячного матеріалу.

Лі Чуньлай зі своєю командою з'ясували, що зразки зі зворотного боку Місяця мають нижчу щільність порівняно з іншими зразками, які зібрали на ближньому боці супутника. Проаналізований матеріал мав більш пухку та пористу структуру.

"Зразок доволі пухкий і був ще пухкішим у своєму "природному" стані на поверхні Місяця", — йдеться у дослідженні.

У ґрунті також містилася більша кількість світлих частинок, як-от польовий шпат і скло. Дослідники вважають, що на зворотному боці Місяця велика кількість матеріалів у ґрунті прибула туди здалеку. Наприклад, унаслідок ударів астероїдів, глибші шари ґрунту викидаються на поверхню. Отже, базальтова порода в місці, де було взято зразки, змішується з ґрунтом із небазальтових регіонів.

У зразках також виявлено низьку концентрацію калію, рідкоземельних елементів і фосфору, яких більше на ближньому боці Місяця. Така асиметрія в аналізі може містити ключ до питання про те, чому далекий бік Місяця так відрізняється від ближчого.

Вчені сподіваються, що зразки дадуть їм розуміння вулканічної активності на супутнику, галактичної активності загалом, а також структури і складу місячної кори і мантії.

Зразки, доставлені "Чан'е-6", продовжать вивчати науковці в Китаї. Міжнародні ж групи дослідників зможуть отримати доступ до зразків тільки через два роки.

Нагадаємо, на зворотному боці Місяця виявлено загадкові процеси. Зворотний бік Місяця таїть у собі багато загадок, а китайський посадковий модуль допоможе їх розкрити.