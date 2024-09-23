Китай нашел нестыковки в первых образцах с обратной стороны Луны: что обнаружили

Китайские ученые провели первый анализ образцов, доставленных в рамках недавней миссии "Чанъэ-6".

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Ученые получили первое представление о составе образцов, взятых с обратной стороны Луны, пишет Space.com.

Первый подробный анализ лунных образцов, которые были привезены со спутника Земли китайским зондом "Чанъэ-6", показал некоторые несоответствия. Так, образцы почвы с обратной стороны Луны отличаются по своему составу от тех, которые были взяты с ближней стороны спутника.

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Еще в мае Китай отправил на Луну 53-дневную миссию по доставке образцов лунной почвы на Землю с помощью "Чанъэ-6". Приземлившись на Луне, посадочный модуль зачерпнул лунный реголит и пробурил поверхность для более глубоких образцов. Далее аппарат отправил собранный материал на орбиту. Уже в конце июня модуль с важным грузом был доставлен на Землю. Таким образом китайской миссии удалось собрать 1935,3 грамма лунного материала.

После приземление образцы были доставлены в специальные помещения для хранения и анализа. Недавно были опубликованы результаты первого исследования лунного материала.

Ли Чуньлай со своей командой выяснили, что образцы с обратной стороны Луны имеют более низкую плотность в сравнении с другими образцами, которые собрали на ближней стороне спутника. Проанализированный материал имел более рыхлую и пористую структуру.

"Образец довольно рыхлый и был еще более пушисты в своем "естественном" состоянии на поверхности Луны", — говорится в исследовании.

В почке также содержалось большее количество светлых частицы, таких как полевой шпат и стекло. Исследователи полагают, что на обратной стороне Луны большое количество материалов в почве было доставлено туда издалека. К примеру, в результате ударов астероидов, более глубокие слои почвы выбрасываются на поверхность. Таким образом базальтовая порода, в месте где были взяты образцы, смешивается с почвой из небазальтовых регионов.

В образцах также обнаружена низкая концентрация калия, редкоземельных элементов и фосфора, которых больше на ближней стороне Луны. Такая асимметрия в анализе может содержать ключ к вопросу о том, почему дальняя сторона Луны так отличается от ближней.

Ученые надеются, что образцы дадут им понимание вулканической активности на спутнике, галактической активности в целом, а также структуры и состава лунной коры и мантии.

Образцы, доставленные "Чанъэ-6", продолжат изучать ученые в Китае. Международные же группы исследователей смогут получить доступ к образцам только по истечению двух лет.

Напомним, на обратной стороне Луны обнаружены загадочные процессы. Обратная сторона Луны таит в себе много загадок и китайский посадочный модуль поможет их раскрыть.