Перший кисень Сонячної системи: вчені знайшли давні молекули в кометі

Нове дослідження показало, що в ядрі комети 67P/Чурюмова-Герасименко зберігається молекулярний кисень, який сформувався 4,5 млрд років тому.

Міжнародна група вчених наново проаналізувала дані космічного апарату Rosetta, який із 2014 до 2016 року досліджував комету 67P/Чурюмова-Герасименко. Її відкрили ще 1969 року, але лише 2014-го посадковий модуль Philae lander зміг уперше в історії здійснити посадку на поверхню комети. Вчені підтвердили, що добре вивчена комета насправді випускає молекулярний кисень зі свого ядра, повідомляє Forbes.

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Кисень є найпоширенішим елементом у Всесвіті після водню та гелію. Але в міжзоряному середовищі, де зірки створюють протопланетні диски, кисень у формі молекул менш поширений. Тому, коли апарат Rosetta виявив на кометі великий вміст молекулярного кисню, це здивувало багатьох учених.

[ + – ] Комета 67P/Чурюмова-Герасименко Фото: wikipedia

"Але наше дослідження показує, що комета не містить так багато кисню, як вважалося раніше. Його там приблизно в 10 разів менше", — каже Джонатан Лунін із Корнелльського університету, США.

За словами вченого, у кометі є два окремі резервуари, які зберігають кисень. Один розташований глибоко в ядрі, і цей кисень належить до створення Сонячної системи. А другий резервуар зберігає кисень на крижаній поверхні, що утворився під час еволюції ядра комети.

"Атомарний кисень розділяється в різних астрофізичних середовищах. Він перетворюється на воду, двоокис вуглецю, окис вуглецю, і частина його переходить у молекулярний кисень. Розподіл цих елементів говорить нам про хімічний склад міжзоряних хмар і протопланетний диск, із якого сформувалися планети", — говорить Лунін.

Комета 67P/Чурюмова-Герасименко обертається навколо Сонця кожні 6,5 року. І під час свого польоту вона виділяє молекулярний кисень, окис вуглецю та двоокис вуглецю. Невелика частина кисню залишається на поверхні комети, а більший запас кисню і давніший укладений у самому ядрі, кажуть учені.

"У чому найголовніше наше досягнення, так це в тому, що ми довели, що комета 67P/Чурюмова-Герасименко зберігає в собі молекулярний кисень, якому 4,5 млрд років. Цей кисень, швидше за все, сформувався на ранніх етапах формування планет у Сонячній системі", — каже Лунін.

[ + – ] Комета 67P/Чурюмова-Герасименко Фото: wikipedia

Комета 67P/Чурюмова — Герасименко