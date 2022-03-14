Перший кисень Сонячної системи: вчені знайшли давні молекули в кометі
Нове дослідження показало, що в ядрі комети 67P/Чурюмова-Герасименко зберігається молекулярний кисень, який сформувався 4,5 млрд років тому.
Міжнародна група вчених наново проаналізувала дані космічного апарату Rosetta, який із 2014 до 2016 року досліджував комету 67P/Чурюмова-Герасименко. Її відкрили ще 1969 року, але лише 2014-го посадковий модуль Philae lander зміг уперше в історії здійснити посадку на поверхню комети. Вчені підтвердили, що добре вивчена комета насправді випускає молекулярний кисень зі свого ядра, повідомляє Forbes.
Кисень є найпоширенішим елементом у Всесвіті після водню та гелію. Але в міжзоряному середовищі, де зірки створюють протопланетні диски, кисень у формі молекул менш поширений. Тому, коли апарат Rosetta виявив на кометі великий вміст молекулярного кисню, це здивувало багатьох учених.
"Але наше дослідження показує, що комета не містить так багато кисню, як вважалося раніше. Його там приблизно в 10 разів менше", — каже Джонатан Лунін із Корнелльського університету, США.
За словами вченого, у кометі є два окремі резервуари, які зберігають кисень. Один розташований глибоко в ядрі, і цей кисень належить до створення Сонячної системи. А другий резервуар зберігає кисень на крижаній поверхні, що утворився під час еволюції ядра комети.
"Атомарний кисень розділяється в різних астрофізичних середовищах. Він перетворюється на воду, двоокис вуглецю, окис вуглецю, і частина його переходить у молекулярний кисень. Розподіл цих елементів говорить нам про хімічний склад міжзоряних хмар і протопланетний диск, із якого сформувалися планети", — говорить Лунін.
Комета 67P/Чурюмова-Герасименко обертається навколо Сонця кожні 6,5 року. І під час свого польоту вона виділяє молекулярний кисень, окис вуглецю та двоокис вуглецю. Невелика частина кисню залишається на поверхні комети, а більший запас кисню і давніший укладений у самому ядрі, кажуть учені.
"У чому найголовніше наше досягнення, так це в тому, що ми довели, що комета 67P/Чурюмова-Герасименко зберігає в собі молекулярний кисень, якому 4,5 млрд років. Цей кисень, швидше за все, сформувався на ранніх етапах формування планет у Сонячній системі", — каже Лунін.
Комета 67P/Чурюмова — Герасименко
- Короткоперіодична комета
- Індекс 67P означає, що це 67-а подібна комета, відкрита астрономами
- Здійснює повний оборот навколо Сонця за 6,5 року
- Комету відкрив астроном із Києва Клим Чурюмов на основі даних астрономки Світлани Герасименко з Алма-Ати, Казахстан, у 1969 році.
- Температура на поверхні комети від -183 до -143 градуси.
- Учені розділили поверхню комети на 19 областей, кожна з яких носить імена давньоєгипетських богів і богинь.