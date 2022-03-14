Первый кислород Солнечной системы: ученые нашли древние молекулы в комете
Новое исследование показало, что в ядре кометы 67P/Чурюмова-Герасименко хранится молекулярный кислород, который сформировался 4,5 млрд лет назад.
Международная группа ученых заново проанализировала данные космического аппарата Rosetta, который с 2014 по 2016 год исследовал комету 67P/Чурюмова-Герасименко. Ее открыли еще в 1969 году, но только в 2014-м посадочный модуль Philae lander смог впервые в истории осуществить посадку на поверхность кометы. Ученые подтвердили, что хорошо изученная комета на самом деле выпускает молекулярный кислород из своего ядра, сообщает Forbes.
Кислород является самым распространенным элементом во Вселенной после водорода и гелия. Но в межзвездной среде, где звезды создают протопланетные диски, кислород в форме молекул не столь широко распространен. Поэтому, когда аппарат Rosetta обнаружил на комете большое содержание молекулярного кислорода, это удивило многих ученых.
"Но наше исследование показывает, что комета не содержит так много кислорода, как считалось раньше. Его там примерно в 10 раз меньше", — говорит Джонатан Лунин из Корнеллского университета, США.
По словам ученого, в комете есть два отдельных резервуара, которые хранят кислород. Один находится глубоко в ядре, и этот кислород относится к периоду создания Солнечной системы. А второй резервуар хранит кислород на ледяной поверхности, который образовался во время эволюции ядра кометы.
"Атомарный кислород разделяется в различных астрофизических средах. Он превращается в воду, двуокись углерода, окись углерода и часть его переходит в молекулярный кислород. Распределение этих элементов говорит нам о химическом составе межзвездных облаков и протопланетном диске, из которого сформировались планеты", — говорит Лунин.
Комета 67P/Чурюмова-Герасименко вращается вокруг Солнца каждые 6,5 лет. И во время своего полета она выделяет молекулярный кислород, окись углерода и двуокись углерода. Небольшая часть кислорода остается на поверхности кометы, а действительно более крупный запас кислорода и более древний заключен в самом ядре, говорят ученые.
"В чем самое главное наше достижение, так это в том, что мы доказали, что комета 67P/Чурюмова-Герасименко хранит в себе молекулярный кислород, которому 4,5 млрд лет. Этот кислород скорее всего сформировался на самых ранних этапах формирования планет в Солнечной системе", — говорит Лунин.
Комета 67P/Чурюмова — Герасименко
- Короткопериодическая комета
- Индекс 67P означает, что это 67-я подобная комета, открытая астрономами
- Совершает полный оборот вокруг Солнца за 6,5 лет
- Комету открыл астроном из Киева Клим Чурюмов, на основе данных астронома Светланы Герасименко из Алма-Аты, Казахстан, в 1969 году.
- Температура на поверхности кометы от -183 до – 143 градуса Цельсия
- Ученые разделили поверхность кометы на 19 областей, каждая из которых носит имена древнеегипетских богов и богинь