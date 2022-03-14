Первый кислород Солнечной системы: ученые нашли древние молекулы в комете

Новое исследование показало, что в ядре кометы 67P/Чурюмова-Герасименко хранится молекулярный кислород, который сформировался 4,5 млрд лет назад.

Международная группа ученых заново проанализировала данные космического аппарата Rosetta, который с 2014 по 2016 год исследовал комету 67P/Чурюмова-Герасименко. Ее открыли еще в 1969 году, но только в 2014-м посадочный модуль Philae lander смог впервые в истории осуществить посадку на поверхность кометы. Ученые подтвердили, что хорошо изученная комета на самом деле выпускает молекулярный кислород из ​​своего ядра, сообщает Forbes.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Кислород является самым распространенным элементом во Вселенной после водорода и гелия. Но в межзвездной среде, где звезды создают протопланетные диски, кислород в форме молекул не столь широко распространен. Поэтому, когда аппарат Rosetta обнаружил на комете большое содержание молекулярного кислорода, это удивило многих ученых.

[ + – ] Комета 67P/Чурюмова-Герасименко Фото: wikipedia

"Но наше исследование показывает, что комета не содержит так много кислорода, как считалось раньше. Его там примерно в 10 раз меньше", — говорит Джонатан Лунин из Корнеллского университета, США.

По словам ученого, в комете есть два отдельных резервуара, которые хранят кислород. Один находится глубоко в ядре, и этот кислород относится к периоду создания Солнечной системы. А второй резервуар хранит кислород на ледяной поверхности, который образовался во время эволюции ядра кометы.

"Атомарный кислород разделяется в различных астрофизических средах. Он превращается в воду, двуокись углерода, окись углерода и часть его переходит в молекулярный кислород. Распределение этих элементов говорит нам о химическом составе межзвездных облаков и протопланетном диске, из которого сформировались планеты", — говорит Лунин.

Комета 67P/Чурюмова-Герасименко вращается вокруг Солнца каждые 6,5 лет. И во время своего полета она выделяет молекулярный кислород, окись углерода и двуокись углерода. Небольшая часть кислорода остается на поверхности кометы, а действительно более крупный запас кислорода и более древний заключен в самом ядре, говорят ученые.

"В чем самое главное наше достижение, так это в том, что мы доказали, что комета 67P/Чурюмова-Герасименко хранит в себе молекулярный кислород, которому 4,5 млрд лет. Этот кислород скорее всего сформировался на самых ранних этапах формирования планет в Солнечной системе", — говорит Лунин.

[ + – ] Комета 67P/Чурюмова-Герасименко Фото: wikipedia

Комета 67P/Чурюмова — Герасименко