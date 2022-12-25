Подарунок на Різдво. Відразу три величезні астероїди летять до Землі: їх розмір вражає

З трьох космічних каменів, один вважається потенційно небезпечним для нашої планети.

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Увечері 25 грудня, згідно з прогнозами вчених, одразу три астероїди, один з яких є потенційно небезпечним, підійдуть на дуже близьку за космічними мірками відстань до Землі, пише Newsweek.

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Перший астероїд, який летить до Землі називається 2022 YL1 і його розміри оцінюються в межах від 38 до 85 метрів, що приблизно такого ж розмірах, як розмах крил літака Боїнг 777.

Другий астероїд називається 2013 YA14 та за розмірами знаходиться в діапазоні від 50 до 110 метрів, що еквівалентно розмірам футбольного поля.

Третій астероїд має назву 2022 TE14 та його розмір оцінюється в межах між 100 та 210 метрів, що відповідає висоті 50-поверхової будівлі.

Точний розмір навколоземних астероїдів, якими є ці об'єкти, встановити досить складно, тому вчені називають лише зразкові цифри. Що стосується чисел у назві цього космічного каміння, то вони показують, коли були відкриті ці астероїди.

За словами астрономів, незважаючи на те, що астероїд 2022 TE14, враховуючи його розміри, вважається потенційно небезпечним, приводу для паніки немає і всі три космічні об'єкти мають пролетіти повз.

[ + – ] За словами астрономів, незважаючи на те, що астероїд 2022 TE14, враховуючи його розміри, вважається потенційно небезпечним, приводу для паніки немає і всі три космічні об'єкти повинні пролетіти повз Фото: Daily Star

Згідно з розрахунками вчених, увечері 25 грудня, ці астероїди будуть на досить близькій за космічними мірками відстані від Землі:

2022 YL1 пролетить на відстані 2,9 млн км;

2013 YA14 пролетить на відстані 1 млн км;

2022 TE14 пролетить на відстані 4,3 млн км.

Всі три астероїди обертаються навколо Сонця і час від часу зближуються з нашою планетою, хоча вчені вважають, що жоден з таких космічних каменів не повинен впасти на Землю в найближчі 100 років. Хоча деякі експерти все ж таки не впевнені в цьому.

В основному більшість астероїдів у Сонячній системі сконцентровані в поясі астероїдів, що знаходиться між Марсом і Юпітером, але є космічні камені, які літають навколо нашої зірки набагато ближче та їх називають навколоземними астероїдами.

[ + – ] В основному більшість астероїдів у Сонячній системі сконцентровані в поясі астероїдів, що знаходиться між Марсом і Юпітером, але є космічні камені, які літають навколо нашої зірки набагато ближче і їх називають навколоземними астероїдами Фото: HiTech Wiki

Якщо в поясі астероїдів, як вважають вчені, знаходиться понад 1 млн космічних каменів різного розміру, то навколоземних астероїдів вдалося виявити поки що трохи більше 30 тисяч. Якщо астероїд наближається до Землі на відстань ближче, ніж 7,5 млн км і має розмір від 100 до 140 метрів, такий об'єкт вже вважається потенційно небезпечним.

За словами вчених, це означає, що існує теоретична можливість зіткнення такого каміння з нашою планетою, хоча це може статися і через 100, і через 1000 років. Але з іншого боку, у космосі відбувається багато різних непередбачуваних подій, які можуть вплинути на траєкторію польоту космічного каменю, що може спричинити катастрофу на нашій планеті.

Фокус вже писав про те, що результати зміни орбіти астероїда Дідім космічним апаратом NASA вивчаються досі астрономами. Зокрема, нові дані дозволили вченим виявити несподівані наслідки космічного зіткнення.

Також Фокус писав про те, що в середині грудня до Землі прилітав величезний 140-метровий астероїд, який також вважається потенційно небезпечним.