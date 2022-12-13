Подарунок на Різдво. До Землі мчить на величезній швидкості астероїд-гігант: що відомо

Згідно з класифікацією NASA, враховуючи розміри астероїда, він вважається потенційно небезпечним для нашої планети.

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Вже за тиждень до Землі наблизиться на близьку за космічними мірками відстань великий космічний камінь, який отримав неофіційне прізвисько "Різдвяний астероїд", пише Daily Mail.

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25 грудня за григоріанським календарем багато жителів планети відзначають Різдво. Враховуючи те, що величезний "передріздвяний" астероїд наблизиться до Землі вже 15 грудня, він і отримав свою незвичайну неофіційну назву.

Згідно з заявою вчених з Європейського космічного агентства (ЄКА), астероїд під назвою 2015 RN35 зараз прямує у бік Землі. Розмір цього астероїда становить 140 метрів і, згідно з класифікацією NASA, він вважається потенційно небезпечним для нашої планети.

Дані про його траєкторію руху показують, що він летить з величезною швидкістю 21 тисяч км/год і вже цього четверга наблизиться до Землі на відстань в 680 тисяч км. За космічними мірками це дуже близько, хоча це майже вдвічі перевищує відстань від нашої планети до Місяця. Якщо астероїд такого розміру знаходиться на відстані ближче, ніж 7,5 млн км від Землі, то він уже вважається потенційним небезпечним.

[ + – ] Згідно з заявою вчених з Європейського космічного агентства (ЄКА), астероїд під назвою 2015 року RN35 зараз прямує у бік Землі. Розмір цього астероїда становить 140 метрів і, згідно з класифікацією NASA, він вважається потенційно небезпечним для нашої планети Фото: Seneca-Guns

Водночас вчені з ЄКА стверджують, що боятися нічого і цей космічний камінь має пролетіти повз Землю. Астероїд 2015 RN35 особливо цікавить астрономів, так про нього дуже мало відомо, хоча його відкрили ще у 2015 році. Тому до ЄКА звернулися до астрономів-аматорів із проханням провести спостереження за цим астероїдом і навіть сфотографувати його. Тим паче, що за ним можна буде спостерігати до 19 грудня в міру його віддалення від Землі.

Вчені досі точно не впевнені в тому, з чого складається це космічний камінь, чи справді його розмір приблизно 140 метрів або він більший, а також у тому, чи обертається він навколо своєї осі. Його орбіта, якою астероїд обертається навколо Сонця, також погано вивчена, хоча як зазначено вище, усе свідчить про те, що загрози Землі не несе. Принаймні зараз.

[ + – ] Вчені досі точно не впевнені в тому, з чого складається це космічний камінь, чи дійсно його розмір приблизно 140 метрів або він більший, а також у тому, чи обертається він навколо своєї осі Фото: Live Science

Тоді, як майже всі величезні астероїди вчені вже відкрили, більшість астероїдів розміру 2015 RN35, все ще літає у космосі та залишаються невідомими для науки. За словами вчених, таких навколоземних астероїдів може бути кілька сотень тисяч, і якщо вони впадуть на Землю, це призведе до значних руйнувань.

Згідно з заявою NASA, в середу 14 грудня, до Землі наблизиться ще два астероїди, набагато менших розмірів, два і вони будуть далі від нашої планети. 26-метровий астероїд 2022 ХY підлетить до Землі на відстань 4,3 млн км, а 22-метровий астероїд 2021 XS4 — на відстань 5,5 млн км. Ці космічні камені також не становлять загрози для нас.

Фокус вже писав про симулятор, за допомогою якого можна змоделювати падіння астероїда різного розміру та з різною швидкістю на будь-яке місто нашої планети.

Також Фокус писав про найвідоміші астероїди, які становлять найбільшу небезпеку для Землі.

Що стосується інших космічних каменів, то як уже писав Фокус, згідно з новим дослідженням, метеорит із Канади спростовує теорію походження Сонячної системи.