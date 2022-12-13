Неправильний склад. Метеорит із Канади спростовує теорію походження Сонячної системи

Міжнародна група вчених з'ясувала, що метеорит, який прилетів на Землю з краю Сонячної системи, має склад, що не збігається з теоріями.

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Метеорити щодня падають на Землю, і вчені вважають, що щодня в атмосферу потрапляє приблизно 17 космічних каменів різного розміру. Але метеорит, який упав минулого року в Канаді, може змінити уявлення вчених про походження Сонячної системи, пише New Atlas.

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Ще в лютому минулого року в Канаді впав маленький метеорит розміром із грейпфрут і вагою 2 кг. Міжнародна група вчених представила нове дослідження, в якому вони кажуть, що цей метеорит прилетів до нас із далекої Хмари Оорта, де перебувають крижані об'єкти. Але вчені з'ясували, що цей метеорит складається не з льоду, як має, а з каменю. Це відкриття ставить під сумнів давні уявлення про те, як сформувалася Сонячна система.

На краю нашої Сонячної системи розташоване скупчення крижаних об'єктів, яке називається Хмара Оорта. Тут перебувають крижані тіла, такі як комети, які потім прилітають у внутрішню частину нашої Сонячної системи. І, згідно з наявними теоріями, тут не може існувати жодних об'єктів із каменю.

Справжнє значення метеорита, що впав у Канаді, вчені зрозуміли тільки тоді, коли з'ясували, звідки він прилетів. Зазвичай кам'янисті метеорити прилітають на Землю або з поясу астероїдів, що розташований між Марсом і Юпітером, або з ближчих регіонів космосу. Але вчені з'ясували, що він прибув із Хмари Оорта, що оточує Сонячну систему й де з'являються довгоперіодичні комети.

[ + – ] Ще в лютому минулого року в Канаді впав маленький метеорит розміром із грейпфрут і вагою 2 кг. Фото: New Atlas

Відповідно до наявних теорій формування цього поясу крижаних об'єктів, Хмара Оорта почала своє формування набагато ближче до Сонця та є залишком процесу появи планет у нашій Сонячній системі. З часом гравітація Юпітера й інших гігантських планет перемістила весь накопичений матеріал набагато далі від Сонця на відстань 50-100 тисяч астрономічних одиниць (1 астрономічна одиниця —це відстань від нашої планети до Сонця). І ці теорії говорять про те, що будь-який космічний об'єкт, народжений тут, повинен складатися з льоду, а не з каменю.

За словами Дениса Віда з Університету Альберти, що в Канаді, нове відкриття змінює уявлення про формування Сонячної системи. Виявлений кам'янистий метеорит є підтвердженням інших теорій, згідно з якими, у Хмарі Оорта є не лише крижані тіла.

Учені навіть припустили, що Хмара Оорта сформувалася не так, як зараз вважають. Це твердження підтримує інші теорії в тому, що об'єкти скраю Сонячної системи захопила гравітація Сонця. У цьому процесі могла брати участь інша зірка, яка колись була разом із Сонцем у подвійній зоряній парі, але потім відлетіла далі в космос.

Учені створили модель траєкторії польоту таємничого метеорита, яку можна побачити на відео. Також у відеоролику показано момент падіння метеорита.

Що стосується інших важливих відкриттів, то Фокус уже писав про те, що вчені офіційно підтвердили той факт, що космічний телескоп Вебб дійсно виявив найдальшу галактику в Усесвіті.

Що стосується метеоритів, то як уже писав Фокус, в одному з таких космічних каменів, що впав на Землю, вченим вдалося знайти два абсолютно нові мінерали, які не зустрічалися на нашій планеті.