Тепер уже офіційно: телескоп Вебб знайшов найдальшу галактику у Всесвіті

Вчені вважають, що саме ці 4 галактики варто вважати найдавнішими і найдальшими.

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Вже не вперше за останні пів року астрономи заявляють про те, що вони відкрили найдальші та найстаріші галактики у Всесвіті. Але нове дослідження передбачає, що 4 галактики, виявлені космічним телескопом Вебба, є справжніми володарями такого статусу, пише ScienceAlert.

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Міжнародна група астрономів вважає, що за допомогою даних космічного телескопа Вебба вони виявили найстаріші галактики, підтверджені на сьогоднішній день. Світлу від цих галактик знадобилося понад 13,4 млрд років, щоб досягти Землі, оскільки вони з'явилися менш ніж через 400 млн років після Великого вибуху, коли вік Всесвіту становив лише 2% від його нинішнього віку.

[ + – ] Регіон космосу, за яким проводив спостереження телескоп Вебб Фото: NASA

Попередні дані Вебба надали кандидатів на звання найдавніших галактик і тепер вони підтверджені спектроскопічними спостереженнями. Хоча ці галактики і є дуже тьмяними через свою неймовірну віддаленість. Нове дослідження ще проходить стадію рецензування науковою спільнотою, але автори вважають, що їх дані є вірними.

За словами Емми Кертіс-Лейк з Університету Хартфордшира, Великобританія, дуже важливо було довести, що ці галактики з'явилися в ранній історії Всесвіту. Поки що вони не отримали офіційних назв, але вже набули статусу найдавніших і найдальших. Одна з цих 4 галактик знаходиться трохи далі, ніж інші, а тому її, швидше за все, можна буде назвати справді галактикою-рекордсменом серед всіх відомих науці на сьогодні.

[ + – ] Одна з цих 4 галактик знаходиться трохи далі, ніж інші, а тому її, швидше за все, можна буде назвати справді галактикою-рекордсменом серед всіх відомих науці на сьогодні. Фото: NASA

"Ми вперше підтвердили той факт, що галактики існували через 350 млн років після Великого вибуху, і ми впевнені, що вони є саме тим, чим є насправді — ранніми у Всесвіті. Принаймні на сьогоднішній день", — каже Брант Робертсон з Каліфорнійського університету в Санта-Круз, США.

Вважається, що в перші сотні мільйонів років після народження Всесвіту космос був заповнений непрозорою матерією, через яку не могло вільно переміщатися світло. Але поступово в космосі почали з'являтися перші зірки, що змусило Всесвіт "засяяти". Згодом ці зірки об'єдналися в перші галактики, які якраз шукає космічний телескоп Вебб.

[ + – ] Попередні дані Вебба надали кандидатів на звання найдавніших галактик і тепер вони підтверджені спектроскопічними спостереженнями. Хоча ці галактики і є дуже тьмяними через свою неймовірну віддаленість. Нове дослідження ще проходить стадію рецензування науковою спільнотою, але автори вважають, що їхні дані вірні Фото: NASA

Нові дані вчених вказують на те, що дві галактики дійсно є одними з найдальших з будь-коли виявлених, а дві інші знаходяться ще далі. Тобто вони перебувають у діапазоні від 13,4 та 13,5 млрд світлових років від нас. За словами вчених, у них є ще кілька кандидатів, які перебувають ще далі, але підтвердження їхнього статусу потребує часу.

Раніше Фокус вже писав про те, що космічний телескоп Вебб виявив галактику на відстані 13,5 млрд світлових років від Землі.

Фокус також докладно писав про те, як сформувалася наша галактика Чумацький Шлях, яка, щоб досягти нинішніх розмірів, пройшла тривалі етапи еволюції.

Також Фокус писав про те, що одна з найбільших зірок Чумацького Шляху під назвою RW Цефея стає нестабільною. Здається, що з нею відбувається те саме, що астрономи спостерігали у зірки Бетельгейзе.