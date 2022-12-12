Теперь уже официально: телескоп Уэбб нашел самую далекую галактику во Вселенной

Ученые считают, что именно эти 4 галактики стоит считать самыми древними и самыми далекими.

Related video

Уже не первый раз за последние полгода астрономы заявляют о том, что они открыли самые далекие и самые старые галактики во Вселенной. Но новое исследование предполагает, что 4 галактики обнаруженные космическом телескопом Уэбба, являются истинными обладателями такого статуса, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Международная группа астрономов считает, что с помощью данных космического телескопа Уэбба, они обнаружили самые старые галактики, подтвержденные на сегодняшний день. Свету от этих галактик потребовалось более 13,4 млрд лет, чтобы достичь Земли, поскольку они появились менее чем через 400 млн лет после Большого взрыва, когда возраст Вселенной составлял всего 2% от ее нынешнего возраста.

[ + – ] Регион космоса, за которым проводил наблюдение телекоп Уэбб Фото: NASA

Более ранние данные Уэбба предоставили кандидатов на звание самых древних галактик и теперь они подтверждены спектроскопическими наблюдениями. Хотя эти галактики и являются очень тусклыми из-за своей невероятной удаленности. Новое исследование еще проходит стадию рецензирования научным сообществом, но авторы считают, что их данные верны.

По словам Эммы Кертис-Лейк из Университета Хартфордшира, Великобритания, очень важно было доказать, что эти галактики появились в самой ранней истории Вселенной. Пока что они не получили официальных названий, но уже обрели статус самых древних и самых далеких. Одна из этих 4 галактик находится немного дальше, чем остальные, а потому ее скорее всего можно будет назвать действительно галактикой-рекордсменом, серди всех известных науке на сегодня.

[ + – ] Одна из этих 4 галактик находится немного дальше, чем остальные, а потому ее скорее всего можно будет назвать действительно галактикой-рекордсменом, серди всех известных науке на сегодня Фото: NASA

"Мы впервые подтвердили тот факт, что галактики существовали через 350 млн лет после Большого взрыва, и мы уверены, что они являются именно тем, чем есть на самом деле – самыми ранними во Вселенной. По крайне мере на сегодняшний день", — говорит Брант Робертсон из Калифорнийского университета в Санта-Круз, США.

Считается, что в первые сотни миллионов лет после рождения Вселенной, космос был заполнен непрозрачной материей, через которую не мог свободно перемещаться свет. Но постепенно в космосе начали появляться первые звезды, что заставило Вселенную "засиять". Со временем эти звезды объединились в первые галактики, которые как раз и ищет космический телескоп Уэбб.

[ + – ] Более ранние данные Уэбба предоставили кандидатов на звание самых древних галактик и теперь они подтверждены спектроскопическими наблюдениями. Хотя эти галактики и являются очень тусклыми из-за своей невероятной удаленности. Новое исследование еще проходит стадию рецензирования научным сообществом, но авторы считают, что их данные верны Фото: NASA

Новые данные ученых указывают на то, что две галактики действительно являются одними из самых далеких из когда-либо обнаруженных, а две другие находятся еще дальше. То есть они находятся в диапазоне от 13,4 и 13,5 млрд световых лет от нас. По словам ученых, у них есть еще несколько кандидатов, которые находятся еще дальше, но подтверждение их статуса требует времени.

Ранее Фокус уже писал о том, что космический телескоп Уэбб обнаружил галактику на расстоянии в 13,5 млрд световых лет от Земли.

Фокус также подробно писал о том, как сформировалась наша галактика Млечный Путь, которая чтобы достичь нынешних размеров прошла длительные этапы эволюции.

Также Фокус писал о том, что одна из крупнейших звезд Млечного Пути под названием RW Цефея становится нестабильной. Кажется, что с ней происходит то же самое, что астрономы наблюдали у звезды Бетельгейзе.