Одна из крупнейших звезд Млечного Пути становится нестабильной: что происходит

Ученые считают, что с этим гигантом происходит то же, что произошло со знаменитой звездой Бетельгейзе.

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RW Цефея – это третья по размерам известная астрономам звезда, которая является красным гипергигантом. Ученые считают, что этот гигант переживает событие, которое называется "Великое потемнение", то есть то же самое, что несколько лет назад пережила еще одна гигантская звезда Бетельгейзе, пишет Forbes.

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Звезда под названием RW Цефея находится на расстоянии 11,5 тысяч световых лет от нас в созвездии Цефей. Ученые классифицируют ее как красный гипергигант и она является одной из самых больших звезд в нашей галактике. По диаметру она в 1,5 тысяч раз больше Солнца, она ярче нашей звезды в 600 тысяч раз, и если бы она находилась в нашей Солнечной системе, то край ее атмосферы находился бы где-то ближе к Сатурну.

Сейчас некоторые астрономы считают, что со звездой происходит что-то необычное. И это похоже на событие, которое произошло с Бетельгейзе, когда ее яркость резко снизилась на некоторое время, то есть звезда "потемнела". По словам ученых, RW Цефея сейчас значительно снизила свою яркость. Что касается Бетельгейзе, то возникли предположения, то такой эффект может быть связан с тем, что она вскоре взорвется сверхновой.

Фокус уже писал о главных теориях, которые объясняют потемнение Бетельгейзе.

[ + – ] Сейчас некоторые астрономы считают, что со звездой происходит что-то необычное. И это похоже на событие, которое произошло с Бетельгейзе, когда ее яркость резко снизилась на некоторое время, то есть звезда "потемнела" Фото: Graphics Department/MPIA

Бетельгейзе – это красный сверхгигант, а RW Цефея – это красный гипергигант, согласно классификации астрономов и у них есть свои различия, хотя то, что их объединяет – это статус одних из самых больших звезд в галактике, которые известны науке.

Астрономы считают, что такие гигантские звезды уже достигли максимумам своей жизненной активности и расширились до таких размеров, что следующим этапом их существования будет только взрыв сверхновой. Кстати, что касается красных гипергигантов, то эти звезды взрываются гиперновыми – очень мощными сверхновыми.

Три года назад, когда Бетельгейзе снизила свою яркость, некоторые ученые предположили, что возможно вскоре произойдет взрыв. Но уже прошло столько времени, а никакой сверхновой не появилось, и звезда вернулась к своей первоначальной яркости.

В то же время ученые считают, что Бетельгейзе все же медленно умирает и сейчас находится в состоянии, которое предшествует взрыву сверхновой. И это состояние может длится очень долго в масштабах человеческой жизни.

[ + – ] В то же время ученые считают, что Бетельгейзе все же медленно умирает и сейчас находится в состоянии, которое предшествует взрыву сверхновой. И это состояние может длится очень долго в масштабах человеческой жизни Фото: ScienceAlert

Как известно, наше Солнце через 4-5 млрд лет в конце своей эволюции увеличится в размерах и поглотит Землю, Марс, Венеру и Меркурий. Так вот, звезда RW Цефея как раз находится на этом этапе жизни.

Но еще нужно помнить о том, что большинство звезд, которые являются сверхгигантами и гипергигантами — это переменные звезды. То есть они могут очень часто меняют свою яркость – сначала тускнеть, а потом становится ярче с течением времени.

Но потемнение Бетельгейзе 2019 года и теперь потемнение RW Цефея 2022 года – это события, которые, кажется, выпадают из обычного цикла изменения яркости гигантских звезд. То есть они ведут себя по-другому, если не сказать очень странно, говорят ученые.

Поэтому сейчас многие астрономы направили все свои усилия на наблюдение за RW Цефея, чтобы выяснить, что с ней происходит. И возможно, вскоре появятся такие же теории, которые попытаются объяснить происходящее, как это уже было с Бетельгейзе.

Процесс формирования нашей галактики тоже может показаться странным и необычным, но тем не менее он очень интересен. Фокус уже писал о том, что ученые рассказали, как появился Млечный Путь, с чего все началось и при чем здесь космический каннибализм.