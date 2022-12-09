Особенности Млечного Пути. Ученые рассказали, как на самом деле сформировалась наша галактика

Нашей галактике уже 13 млрд лет, и она росла благодаря нанесенному ущербу своим более маленьким соседям.

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Как именно сформировался Млечный Путь? Ученые имеют об этом некоторое представление, но еще много тонкостей этого процесса окутаны тайной. Точно известно, что наша галактика появилась более 13 млрд лет назад и она была намного меньше, чем сейчас. Как же она стала такой огромной? Ученые считают, что причина этого кроется в космическом каннибализме, пишет Live Science.

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Ученые до сих пор точно не уверены в том, как именно образовались самые первые галактики в наше Вселенной, которой как известно 13,8 млрд лет. За самой ранним периодом истории космоса очень трудно наблюдать, хотя эту проблему призван решить космический телескоп Уэбб, который сможет раскрыть многие тайны самых первых процессов во Вселенной. По крайней мере ученые на это очень надеются. В любом случае у астрономов есть некоторые подсказки, которые проливают свет на историю формирования первых галактик.

Сейчас известно, что во Вселенной есть участки космоса с очень высокой плотностью, например, галактики и скопления галактик. Но также в космосе есть участки с очень низкой плотностью, так называемые космические пустоты или войды. В них либо вообще нет галактик, или их очень и очень мало. Но ученые из Европейского космического агентства утверждают, что на самом раннем этапе своей истории Вселенная выглядела по-другому. В ней не было отличающихся по плотности участков космоса.

[ + – ] Ученые из Европейского космического агентства утверждают, что на самом раннем этапе своей истории Вселенная выглядела по-другому. В ней не было отличающихся по плотности участков космоса Фото: Live Science

Ученые считают, что наша галактика, как и любая другая, начала свое формирование с маленького комка материи, который имел немного большую плотность, чем окружающая его среда. Этот комок состоял почти полностью из загадочной темной материи, которая не вступает во взаимодействие со светом и до сих пор ученые пытаются ее обнаружить.

Фокус уже писал о том, сколько темной материи, как считают ученые, находится во Вселенной и что она может из себя представлять.

Итак, возвращаемся к комку материи, из которого начал свое формирование Млечный Путь. Ученые считают, что, учитывая его немного большую плотность, он имел немного более сильное гравитационное притяжение по сравнению с окружающей средой.

Благодаря такому высокому уровню притяжения, комок материи смог притянуть к себе еще больше частиц темной материи и это создало еще большее гравитационное притяжение. И этот процесс продолжался некоторый период времени, при этом сгусток материи продолжал свой рост.

[ + – ] Ученые считают, что наша галактика, как и любая другая, начала свое формирование с маленького комка материи, который имел немного большую плотность, чем окружающая его среда. Этот комок состоял почти полностью из загадочной темной материи, которая не вступает во взаимодействие со светом и до сих пор ученые пытаются ее обнаружить Фото: space.com

По словам ученых из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, США, сгусток материи, из которого начал формирование Млечный Путь был окружен еще несколькими комками темной материи. Все эти комки в результате своего роста стали достаточно большими, чтобы втянуть в себя обычную материю. Эта обычная материя сформировала плотные участки, из которых появились первые звезды.

Кстати эти плотные участки космоса до сих пор являются составляющей нашей галактики и называются шаровыми скоплениями и в них находятся самые старые звезды в Млечном Пути. Некоторые звезды имеют возраст в почти 13 млрд лет.

Что же произошло дальше? Изначальные комки темной материи, а также плотные участки с первыми звездами в конечном итоге объединились примерно 12 млрд лет назад, и сформировался Млечный Путь, который имел совсем другой вид, чем сейчас.

То есть наша галактика уже являла собой отдельный объект в космосе, и ее огромная гравитация притягивала все больше и больше темной материи, а также газа. В результате Млечный Путь начал свое увеличение в размерах.

[ + – ] Изначальные комки темной материи, а также плотные участки с первыми звездами в конечном итоге объединились примерно 12 млрд лет назад, и сформировался Млечный Путь, который имел совсем другой вид, чем сейчас Фото: ESO/S. Brunier

Во время этого бурного роста, большая часть газа стала накапливаться в центре галактики. Затем под действием гравитации произошло сжатие этого газа и появился тонкий, быстро вращающийся диск. Именно в этом диске в первые несколько миллиардов жизни нашей галактики произошло бурное и быстрое образование новых звезд. Больше такого масштабного события в Млечном Пути не происходило.

Но на этом эволюция Млечного Пути не закончилась. Как выяснили астрономы, с помощью космических телескопов, в нашей галактике имеются звезды, которые не похожи на своих соседей. Они имеют одинаковый возраст, состав и скорость вращения. Астрономы пришли к выводу, что эти звездные скопления остались после того, как Млечный Путь поглотил несколько миллиардов лет назад более меньшие галактики, которые были его соседями. То есть, благодаря очень сильной гравитации наша галактика притянула другие галактики к себе и разорвала их на части, в результате чего они стали составляющим компонентом Млечного пути.

Но, оказывается, что космический каннибализм Млечного Пути продолжается. По словам ученых из NASA, сейчас наша галактика постепенно разрывает на части двух своих соседей: маленькие галактики под названием Большое Магелланово Облако и Малое Магелланово Облако.

[ + – ] Слияние двух спиральных галактик. Ученые считают, что Млечный Путь постепенно разрывает на части двух своих соседей: маленькие галактики под названием Большое Магелланово Облако и Малое Магелланово Облако Фото: NASA

Также стоит заметить, что за всю свою историю Млечный Путь так ни разу и не столкнулся с галактикой аналогичной массы. Но такие столкновения являются настоящей катастрофой для обеих сливающихся огромных галактик. В результате такого события, в объединенной огромной галактике происходит слишком быстрое появление просто огромного количества звезд. Они забирают практически все вещество, что не позволяет появится новому поколению звезд. Таким образом такая галактика становится "мертвой", ведь ее заполняют только маленькие, тусклые красные звезды.

По словам ученых, уже началось сближение Млечного Пути и огромной галактики Андромеды. Через примерно 4 млрд лет они станут единым целым, и наша галактика исчезнет, то есть перестанет быть такой, какой мы ее знаем.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что обнаруженная много лет назад крошечная галактика имеет очень необычный состав. Казалось бы, она должна была появится в самой ранней Вселенной, но на сам деле она намного моложе.