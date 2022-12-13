Неправильный состав. Метеорит из Канады опровергает теорию происхождения Солнечной системы

Международная группа ученых выяснила, что метеорит, который прилетел на Землю с края Солнечной системы имеет не совпадающий с теориями состав.

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Метеориты ежедневно падают на Землю и ученые считают, что каждый день в атмосферу попадает примерно 17 космических камней разного размера. Но метеорит, который упал в прошлом году в Канаде может изменить представление ученых о происхождении Солнечной системы, пишет New Atlas.

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Еще в феврале прошлого года в Канаде упал маленький метеорит, размером с грейпфрут и весом в 2 кг. Международная группа ученых представила новое исследование, в котором они говорят, что этот метеорит прилетел к нам из далекого Облака Оорта, где находятся ледяные объекты. Но ученые выяснили, что этот метеорит состоит не из льда, как должен, а из камня. Это открытие ставит под сомнение давние представления о том, как сформировалась Солнечная система.

На краю нашей Солнечной системы находится скопление ледяных объектов, которое называется Облако Оорта. Здесь находятся ледяные тела, такие как кометы, которые затем прилетают во внутреннюю часть нашей Солнечной системы. И согласно существующим теориям, здесь не может существовать никаких объектов из камня.

Истинное значение упавшего в Канаде метеорита ученые поняли только тогда, когда выяснили откуда он прилетел. Обычно каменистые метеориты прилетают на Землю либо из пояса астероидов, который находится между Марсом и Юпитером, либо из более ближних регионов космоса. Но ученые выяснили, что он прибыл из Облака Оорта, которое окружает Солнечную систему и где появляются долгопериодические кометы.

[ + – ] Еще в феврале прошлого года в Канаде упал маленький метеорит, размером с грейпфрут и весом в 2 кг Фото: New Atlas

Согласно существующим теориям формирования этого пояса ледяных объектов, Облако Оорта начало свое формирование намного ближе к Солнцу и является остатком процесса появления планет в нашей Солнечной системе. С течением времени гравитация Юпитера и других гигантских планет переместила весь накопленный материла намного дальше от Солнца на расстояние в 50-100 тысяч астрономических единиц (1 астрономическая единица – это расстояние от нашей планеты к Солнцу). И эти теории говорят о том, что любой космический объект, рожденный здесь должен состоять из льда, а не из камня.

По словам Дениса Вида, из Университета Альберты, Канада, новое открытие меняет представление о формировании Солнечной системы. Обнаруженный каменистый метеорит является подтверждением других теорий, согласно которым в Облаке Оорта находятся не только ледяные тела.

Ученые даже предположили, что Облако Оорта сформировалось не так, как сейчас принято считать. Это утверждение поддерживает другие теории о том, что объекты на краю Солнечной системы захватила гравитация Солнца. В этом процессе могла принимать участие другая звезда, которая когда-то находилась вместе с Солнцем в двойной звездной паре, но затем улетела дальше в космос.

Ученые создали модель траектории полета таинственного метеорита, которую можно увидеть на видео. Также в видеоролике показан момент падения метеорита.

Что касается других важных открытий, то Фокус уже писал о том, что ученые официально подтвердили тот факт, что космический телескоп Уэбб действительно обнаружил самую далекую галактику во Вселенной.

Что касается метеоритов, то как уже писал Фокус, в одном из таких космических камней, который упал на Землю, ученым удалось найти два абсолютно новых минерала, которые не встречались на нашей планете.