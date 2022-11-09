Топ 5 найбільших астероїдів-вбивць планет, які загрожують Землі

Потенційну загрозу для нашої планети становлять багато астероїдів, але ця п'ятірка є найнебезпечнішою.

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Зовсім недавно астрономи виявили три нові навколоземні астероїди і один з них є найбільшим з потенційно небезпечних для Землі каменів, які були знайдені за останні 3 роки. Як уже писав Фокус, астероїд 2022 AP7 має діаметр в 1,5 км і в результаті можливого зіткнення він може мати руйнівний вплив на все живе на планеті. Але існують 5 навколоземних астероїдів, які становлять найбільшу небезпеку для Землі, пише Indian Express.

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Навколоземними астероїдами вважаються космічні камені, які літають у межах 195 млн км від Сонця, і вони перетинають орбіту Землі. Як уже писав Фокус, на сьогодні вчені відкрили вже понад 30 тисяч навколоземних астероїдів і приблизно тисяча з них є потенційно небезпечними для нашої планети. Адже будь-яка зміна траєкторії їхнього польоту може призвести до неминучого зіткнення із Землею, а це може спричинити справжній планетарний катаклізм.

У NASA вважають небезпечними для Землі астероїдами ті космічні камені, розмір яких перевищує 140 метрів у діаметрі, і вони наближаються до Землі на відстань 0,05 астрономічних одиниць (а.о.). 1 а. о. дорівнює відстані від нашої планети до Сонця або приблизно 150 млн км. Тобто, якщо астероїд є досить великим, його розмір перевищує розмір футбольного поля, і він наближається до Землі на відстань майже 7,5 млн км, значить він загрожує нашій планеті.

Важливо, що розміри всіх навколоземних астероїдів оцінюються за тим, як вони відбивають сонячне світло. Тобто ці показники завжди є приблизними, хоча вчені з NASA вважають їх досить точними, наскільки це можливо під час спостережень із Землі.

[ + – ] Тобто, якщо астероїд є досить великим, його розмір перевищує розмір футбольного поля, і він наближається до Землі на відстань майже 7,5 млн км, значить він загрожує нашій планеті Фото: The Sun

Наступні навколоземні астероїди в NASA вважають п'ятіркою найбільших і найнебезпечніших для Землі космічного каміння. Вони розташовані у порядку зростання розміру.

Астероїд (3122) Флоренс

Цей астероїд відкрили ще у 1981 році, і він отримав ім'я відомої сестри милосердя Флоренс Найтінгейл. Його розмір оцінюють у приблизно 4,5 км і він значно більший ніж тисячі подібних до нього космічних каменів, що знаходяться в космосі поблизу Землі.

За даними NASA, найближче цей астероїд підлітав до Землі у 2017 році на відстань у 7 млн км, а це майже в 18 разів далі, ніж відстань від Землі до Місяця. Згідно з прогнозами вчених, наступного разу він має наблизитися до Землі на відстань 7,3 млн км у вересні 2027 року.

Астероїд (89830) 2002 CE

Цей навколоземний астероїд має діаметр трохи більше, ніж 5 км. Космічний камінь виявили 20 років тому, і він є одним із найбільших, які відкрили астрономи за останні десятиліття.

За даними NASA, траєкторія польоту цього астероїда показала, що він мав зближуватися із Землею у 1932 році й тоді він пролетів повз на відстані приблизно 7,1 млн км. На сьогодні цей астероїд ще не підлітав так близько до нас і прогнозів його подальшого зближення з планетою поки немає.

Астероїд (4179) Тутатіс

Третім у списку є астероїд, який має витягнуту форму, з діаметром 5,4 км. Він часто пролітає повз нашу планету на досить близькій відстані.

Наприклад, у 2004 році він пролетів повз Землю на відстані всього в 1,5 млн км, майже в 4 рази далі знаходиться Місяць від Землі. Його наступне близьке зближення з нашою планетою очікується у 2065 році й тоді він повинен також пролетіти повз, але на відстані 5,3 млн км від Землі.

Астероїд (3200) Фаетон

Цей астероїд, як і випливає з його назви (Фаетон — син бога Сонця Геліоса у стародавніх греків), найближче підлітає до нашої зірки під час своєї космічної подорожі. Його розміри оцінюються приблизно 5,8 км в діаметрі.

У 2017 році він пролітав повз Землю на відстані в 10 млн км, але у 2026 році він наблизиться до планети вже на 5 млн км, а ще пізніше, у 2093 році він перебуватиме на відстані 1,5 млн км.

Фокус вже писав про цей астероїд та його незвичайну поведінку, адже цей космічний камінь постійно набирає швидкість польоту.

Астероїд (53319) 1999 JM8

Очолює список найнебезпечніших для Землі астероїдів космічний камінь під назвою (53319) 1999 JM8. Це найбільший із потенційно небезпечних для Землі астероїдів, адже його діаметр становить приблизно 7 км.

За останні 10 років цей астероїд наближався до Землі вже 5 разів і його відокремлювало від нашої планети завжди на відстань в середньому 3 млн км. Але наступний найближчий його проліт відбудеться лише у 2159 році й цей астероїд повинен знаходитися на відстані в 4 млн км від нас.

[ + – ] За словами вчених, будь-який потенційно небезпечний астероїд завжди може змінити свою траєкторію польоту, і це призведе до того, що він вріжеться в нашу планету Фото: Live Science

За словами вчених, будь-який потенційно небезпечний астероїд завжди може змінити свою траєкторію польоту, і це призведе до того, що він вріжеться в нашу планету. Наслідки від падіння таких астероїдів, як у списку вище, будуть жахливими, аж до повного зникнення будь-якого життя на Землі. Наприклад, 66 млн років тому динозаври та майже 80% інших живих істот на планеті, зникли завдяки падінню астероїда з діаметром у 10 км.

Водночас як уже писав Фокус, у NASA оприлюднили невтішні новини. Якщо завтра до Землі летітимуть астероїд-вбивця планет, то від такого каменю людство поки що не має захисту.