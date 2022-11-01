Повернення вбивці планет. У відблиску Сонця помітили астероїд, здатний зруйнувати Землю

Вчені виявили три великі навколоземні астероїди, але лише один представляє реальну загрозу для людства.

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За допомогою телескопа в Чилі вчені вивчали області поблизу відблисків Сонця. Під час досліджень вчені виявили відразу три нових навколоземних астероїдів (НЗА), виявлених у внутрішній частині Сонячної системи, пише Forbes.

Астрономи з Лабораторії Землі та планет Наукового інституту Карнегі на чолі зі Скоттом Шеппардом вивчали невловиму популяцію навколоземних астероїдів, які важко виявити через те, що вони ховаються всередині орбіт Землі та Венери.

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Відомо, більшість телескопів, які шукають астероїди, спостерігають за зовнішньою частиною Сонячної системи всю ніч. Однак для вивчення внутрішньої частини Сонячної системи існує лише крихітне вікно в сутінках — 10 хвилин після заходу сонця та 10 хвилин до його сходу.

Під час досліджень вчені виявили одразу три нові НЗА. Два з них, які отримали назву 2021 LJ4 і 2021 PH27, рухаються траєкторією всередині орбіти Землі, а тому не становлять для нас загрози. Однак третій астероїд, який отримав назву AP7 2022, може колись опинитися на шляху Землі.

[ + – ] Супутникові тарілки та куполи телескопів у Міжамериканській обсерваторії Серро-Тололо, Чилі, Південна Америка Фото: телескоп

Вчені зазначають, що цей астероїд, виявлений у сонячних відблисках, шириною 1,5 кілометра, а тому може називатися вбивцею-планет. За словами Шеппарда, під час дослідження їм з командою вдалося виявити ще два великі навколоземні астероїди діаметрів близько одного кілометра, які також можна назвати вбивцями планет.

Шеппард зазначає, що дослідження ускладнюються обмеженим часом спостереження. Щоночі в астрономів є всього два вікна по 10 хвилин для спостереження за областю сонячних відблисків. Водночас вченим необхідно дивитися дуже близько до горизонту, що означає дивитися через саму щільну частину земної атмосфери — в результаті картинка може бути змащена чи спотворена.

На сьогодні астрономам вже вдалося виявити близько 25 астероїдів з орбітами, що знаходяться в області орбіти Землі. Проте пошуки ще продовжуються. Шеппард із колегами припускають, що їм залишилося виявити лише кілька НЗА таких розмірів. Вчені припускають, що ці гіганти-астероїди мають такі орбіти, які більшу частину часу утримують їх усередині орбіт Венери та Землі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені тільки виявили новий астероїд 2022 RM4 діаметром 700 метрів, і виявилося, що він уже летить у бік Землі.