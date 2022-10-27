Подарунок на Гелловін. Учені тільки виявили новий астероїд, і цей гігант уже летить до Землі

Астероїд, який має діаметр понад 700 метрів, становить потенційну загрозу для нашої планети.

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Залишилося всього кілька днів до того моменту, коли справді величезний космічний камінь наблизиться до Землі. Цей астероїд тільки нещодавно виявили вчені з NASA, і він трохи менший за найвищу будівлю на планеті, пише Live Science.

Учені з NASA нещодавно виявили новий навколоземний астероїд, який отримав назву 2022 RM4. Траєкторія польоту цього космічного каменю вказує на те, що вже 1 листопада він наблизиться до Землі.

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За оцінками вчених, діаметр цього астероїда може становити 740 метрів, хоча точно сказати дуже складно, і, можливо, він удвічі менший, але це не зменшує його потенційної загрози для Землі. Потенційно небезпечний астероїд 2022 RM4 за розмірами трохи менший, ніж висота найвищої будівлі у світі — хмарочоса Бурдж-Халіф у Дубаї, заввишки 828 м.

[ + – ] Потенційно небезпечний астероїд 2022 RM4 за розмірами трохи менший, ніж висота найвищої будівлі у світі — хмарочоса Бурдж-Халіф у Дубаї, заввишки 828 м Фото: wikipedia

Що ж до швидкості, з якою цей навколоземний астероїд мчить до Землі, то вона також величезна. За оцінками вчених, вона становить приблизно 84,5 тисячі км/год. Це приблизно в 68 разів більше за швидкість звуку.

Попередні дані показують, що якщо нічого екстраординарного не станеться в космосі найближчими днями, то цей астероїд пролетить повз нашу планету. За словами вчених, 1 листопада він має пролетіти на відстані 2,3 млн км від Землі, що приблизно в 6 разів більше від нас від Місяця. Але в масштабах космосу це дуже незначна відстань.

[ + – ] Учені з NASA нещодавно виявили новий навколоземний астероїд, який отримав назву 2022 RM4. Траєкторія польоту цього космічного каменю вказує на те, що вже 1 листопада він наблизиться до Землі. Фото: The Sun

До речі, Фокус уже писав про те, що ввечері 27 жовтня до Землі на швидкості в 30 000 км/год наблизиться небезпечний астероїд, діаметр якого оцінюють у 100 метрів.

Будь-який астероїд, який обертається навколо Сонця на відстані 200 млн км, вважається навколоземним, але будь-який космічний камінь, який більший за 100 метрів і наближається до планети на відстань в 7,5 млн км, вважається потенційно небезпечним об'єктом для Землі.

Коли такий камінь помічений наземними станціями стеження, вчені уважно спостерігають за ним, щоб з'ясувати, чи не відбулося відхилення від прогнозованої орбіти. Адже така зміна може призвести до того, що астероїд попрямує прямо в бік Землі, і його падіння може викликати справжню катастрофу планетарного масштабу.

Для того, щоб захистити Землю від потенційної астероїдної загрози, в NASA вигадали унікальний спосіб захисту. Місяць тому космічний апарат DART зіткнувся з навколоземним астероїдом і зміг змінити траєкторію його польоту, як писав Фокус.

Також нагадуємо, що астрономи продовжують стежити за системою двох астероїдів, один із яких був метою для атаки космічним апаратом NASA. Передбачається, що вся подвійна система могла змінити свою орбіту навколо Сонця через зіткнення з DART. У ході дослідження вчені змогли побачити, як астероїд Дідим затьмарив собою зірки, і це явище називається зоряним затемненням, як уже писав Фокус.

Нагадуємо, що на сьогодні вчені вже підтвердили, що поряд із Землею літають 30 тисяч астероїдів, частина з яких може зіткнутися із Землею.