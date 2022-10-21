Наслідки зіткнення апарата DART із астероїдом: виявлено те, чого не могло статися

Якщо зіткнути космічний апарат із астероїдом, це може призвести до несподіваних наслідків.

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Космічний телескоп "Габбл", який продовжує спостереження подвійною системою астероїдів, один із яких майже 2 місяці тому врізався апарат DART, помітив дещо незвичайне. Виявилося, що після зіткнення в астероїда Діморфа утворився не один, а аж два, як у комети, хвости, пише Forbes.

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Дані телескопа "Габбл" надали вченим нову інформацію про наслідки зіткнення апарата DART із астероїдом Діморф. На нових зображеннях астрономи змогли побачити, що хвіст із уламків, які були викинуті в космос унаслідок космічної "автокатастрофи", не один. Учені з'ясували, що біля космічного каменя тепер аж два хвости, схожі на ті, що існують у комет.

[ + – ] Хоча на новому знімку "Габбла" другий хвіст не так і видно, але вчені стверджують, що він існує Фото: Apophis

Хоча на новому знімку "Габбла" другий хвіст не так і видно, але вчені стверджують, що він існує. Хоча чому з'явився другий хвіст із уламків, досі не відомо. Достеменно відомо, що цей другий хвіст утворився не відразу після удару, а приблизно через півтора тижня після події.

У будь-якому разі подвійний хвіст із уламків — це справжня загадка для астрономів, яку вони спробують розгадати найближчим часом, провівши нові спостереження за астероїдом Діморфом. Учені мають кілька варіантів того, як міг утворитися другий хвіст, але поки вони вирішили утримати цю інформацію в таємниці.

Нагадуємо, що космічний апарат DART ще минулого року вирушив до двох навколоземних астероїдів, Дідима та Діморфа. Другий космічний камінь обертається навколо першого, значно менший за нього, але саме він став ціллю для зіткнення.

[ + – ] Космічний апарат DART ще торік вирушив до двох навколоземних астероїдів, Дідім та Діморф. Другий космічний камінь обертається навколо першого, значно менший за нього, але саме він став метою для зіткнення Фото: NASA

Навіщо це було потрібне? Так учені з NASA хотіли дізнатися, чи правильна їхня теорія щодо того, що рукотворний апарат у найнебезпечніший момент для Землі зможе врятувати планету від падіння астероїда.

Як це можна здійснити? Для цього потрібно просто змінити траєкторію польоту астероїда, у цьому разі — змінити орбіту Діморфа навколо Дідима.

Що з того вийшло? Все вийшло, як і припускали вчені. Орбіта астероїда Діморф змінилася, і навіть більше, ніж прогнозували. Тепер цей космічний камінь замість 11 години 55 хвилин витрачає на обліт Дідима 11 годин і 23 хвилини. Тобто летить швидше та за іншим курсом.

[ + – ] Спочатку вчені виявили величезний потік уламків астероїда Діморф, який виник після удару апарату DART Фото: комета

Фокус уже писав про зіткнення, яке сталося ще 27 вересня, про те, що в результаті цієї події в космос вирвалися уламки, які розтяглися на кілька тисяч кілометрів, а також про те, що NASA офіційно заявило, що місія досягла успіху. І, звичайно ж, у цій заяві було сказано про появу одного хвоста. Яких тепер виявилося цілих два.

До речі, Землю ще є від чого рятувати. Як показали недавні дані вчених, понад 1400 навколоземних астероїдів становлять справжню загрозу для Землі. Тобто потенційно вони можуть зіткнутися з планетою. І в цьому випадку землянам якраз і знадобиться апарат, схожий на DART.